Đặc sắc chương trình biểu diễn “Bản hòa ca nghệ thuật rối và xiếc”

Sáng 30-4, tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, Trung tâm Nghệ thuật TPHCM tổ chức Chương trình nghệ thuật tổng hợp Bản hòa ca nghệ thuật rối và xiếc.

Các diễn viên múa rối chào đón khán giả đến với Chương trình nghệ thuật tổng hợp "Bản hòa ca nghệ thuật rối và xiếc" tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Màn diễn tung hứng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong không gian biểu diễn mới của Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, công trình hiện đại lần đầu tiên ra mắt công chúng bằng chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, phục vụ miễn phí. Đây là hoạt động được thực hiện theo chỉ đạo của UBND TPHCM nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa - nghệ thuật, đồng thời tạo không gian thưởng thức nghệ thuật chất lượng cho người dân thành phố.

Sắc màu nghệ thuật xiếc và rối cùng hòa quyện trong khuôn viên Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nghệ thuật trình diễn rối dây. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Độc đáo nghệ thuật rối que. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sự kiện là dịp để quảng bá thiết chế văn hóa mới của TPHCM, tăng cường kết nối giữa đơn vị tổ chức, doanh nghiệp, báo chí và cộng đồng sáng tạo nội dung.

Chú hề tặng bong bóng tạo hình thu hút sự quan tâm và yêu thích của các em thiếu nhi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tò he và niềm vui trẻ thơ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình không chỉ là lời tri ân sâu sắc đối với lịch sử, mà còn là nhịp cầu kết nối giữa quá khứ – hiện tại – tương lai, nơi những con rối mang hồn dân tộc kể lại câu chuyện quê hương, cùng những màn trình diễn xiếc thắp sáng khát vọng vươn lên.

Màn diễn xiếc "Sắc sen". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Màn trình diễn đu dây da đôi. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tiết mục múa rối "Ngày mùa". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ là công trình hiện đại gồm 2 tầng hầm và 12 tầng nổi, tổng diện tích hơn 31.600m². Sân khấu chính có sức chứa khoảng 2.000 chỗ ngồi, cao 24m, được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng tiên tiến, đáp ứng đa dạng loại hình biểu diễn như xiếc, ca múa nhạc và các chương trình nghệ thuật quy mô lớn.

Tiết mục xiếc "Sắc sen". Clip: THÚY BÌNH
Tiết mục xiếc "Tạo hình trên thang". Clip: THÚY BÌNH
Tiết mục đu dây da đôi. Clip: THÚY BÌNH

Chương trình biểu diễn nghệ thuật có lịch diễn liên tục trong hai ngày 30-4 và 1-5 tại Rạp Xiếc và Biểu diễn đa năng Phú Thọ, đường Lữ Gia, phường Phú Thọ, TPHCM.

Tiết mục "Tình yêu trên đôi giày trượt". Clip: THÚY BÌNH
Xiếc "Uốn dẻo Phượng Hoàng". Clip: THÚY BÌNH
Tiết mục xiếc xe đạp. Clip: THÚY BÌNH
THÚY BÌNH

