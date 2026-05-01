Mặt trời nồng ấm trong tim: Lời tự tình của một thế hệ hào hùng

Trong dòng chảy của văn học chiến tranh cách mạng đương đại, có những tác phẩm không chỉ đơn thuần là sự tái hiện lịch sử mà còn là lời tự tình của một thế hệ, là nhịp cầu nối liền quá khứ hào hùng với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Từ dấu ấn Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh

Dịp 30-4 năm nay, độc giả cả nước có dịp đón nhận món quà tinh thần đặc biệt từ nhà văn Châu La Việt - tập trường ca Mặt trời nồng ấm trong tim, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành. Tác giả Châu La Việt từng tạo nên một hiện tượng đáng chú ý với trường ca Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh.

Trường ca Mặt trời nồng ấm trong tim

Ngay khi ra mắt vào đầu năm 2025, tập trường ca đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt, được tái bản vào đúng dịp 30-4-2025. Ngay sau đó, tác phẩm cũng đã nhận được Tặng thưởng của Hội Nhà văn TPHCM năm 2025. Sự thành công của Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh không chỉ khẳng định bút lực dồi dào của tác giả mà còn cho thấy khả năng khai thác đề tài chiến trường của ông vẫn luôn vẹn nguyên sức hấp dẫn với độc giả. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, nhận xét: “Đọc Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh, tôi đã nhìn thấy một phần mảnh đất Tổ quốc tôi và những con người đã sống, đã hy sinh trên mảnh đất ấy thông qua cuộc chiến tranh tàn khốc mà quân đội Mỹ tiến hành trên mảnh đất Việt Nam”.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng nhấn mạnh: “Văn học có một quyền năng đặc biệt, viết về một con người để ta hiểu về một dân tộc, viết chuyện một ngày mà nói chuyện trăm năm”. Chính quyền năng ấy đã được Châu La Việt cụ thể hóa bằng việc dựng lên chân dung những con người bình dị tham gia trực tiếp vào cuộc chiến tranh, mang đến cho người đọc một cảm nhận sâu sắc về lòng kiêu hãnh dân tộc.

Đến hành trình 40 năm thắp lửa ân tình

“Ôi Tây Ninh - nơi chiến trường ác liệt nhất miền Đông/ Ông về bám đất, bám dân, dựng lại phong trào từ tro bụi/ Gò Dầu, Trảng Bàng, cửa ngõ thép chắn đường Sài Gòn/ Quyết tử giữ Gò Dầu lời thề vang dội…”. Để có được những dòng thơ giàu tính hiện thực và lay động này trong Mặt trời nồng ấm trong tim, tác giả đã trải qua một quá trình thâm nhập thực tế và ấp ủ ý tưởng từ rất lâu.

Nhà văn Châu La Việt chia sẻ: “Năm 1985, theo lời mời của Đại tá Đặng Văn Thượng, khi ấy là Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, tôi cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý đã về mảnh đất này để sáng tác. Tại Gò Dầu, qua lời kể của đồng chí Nguyễn Thị Minh (Tư Minh), Bí thư Huyện ủy Gò Dầu khi đó và nhiều đồng chí khác về những ngày tháng “Gò Dầu quyết tử”, chân dung đồng chí Tô Quyền đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Dù trước đó tôi đã có nhiều tác phẩm viết về vùng đất này, như ký sự Đường về quê mẹ hay vở kịch Người chiến sĩ, nhưng phải đến khi hoàn thành 2 tập trường ca này, tôi mới thấy mình thực sự mãn nguyện vì đã phần nào hoàn thành tâm nguyện cố gắng tái hiện cuộc đời Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Quyền. Đồng thời một phần đáp ứng được sự tin tưởng, gửi gắm của các đồng chí lãnh đạo và nhân dân Tây Ninh”.

Nhà văn Châu La Việt cũng không quên nhắc đến sự đồng hành thầm lặng của những người anh em thân thiết: “Để hoàn thiện tác phẩm, tôi còn nhận được nguồn tư liệu quý báu và sự khích lệ từ nghệ sĩ Trần Mùi, nhà báo Đinh Trọng Tuấn, Thượng tá Trần Thanh Hà và tư liệu từ nhà báo Diệp Hồng Phương. Tác phẩm còn được làm đẹp bởi họa sĩ Ngô Xuân Khôi và sự tận tụy của các biên tập viên Đức Hà, Nguyễn Sơn. Ngay cả cái tên Mặt trời nồng ấm trong tim cũng là món quà của một người bạn thân thiết dành tặng”.

Cũng vì thế, dù tác phẩm ký tên Châu La Việt, nhưng trong thâm tâm, tác giả luôn coi đây là một công trình của tập thể. Tất cả những người tham gia đều dành sự trân trọng sâu sắc đối với Anh hùng Tô Quyền cũng như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tập trường ca mới của nhà văn Châu La Việt không chỉ là một ấn phẩm ký ức, mà là một bó hoa nghệ thuật ngào ngạt sắc hương dâng lên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Quyền và mảnh đất Tây Ninh trung dũng. Đó là đóa hoa kết tinh từ lòng biết ơn, tài năng và tâm huyết của người cầm bút trên hành trình bước vào kỷ nguyên mới.

ĐÔNG SƠN