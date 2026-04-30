TPHCM rực rỡ đêm hội mừng đại lễ 30-4

* Tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tình ca đất nước".
Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM… cùng đại biểu và hàng ngàn khán giả.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt Tình ca đất nước biểu diễn những ca khúc truyền thống cách mạng hào hùng, ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quân dân Việt Nam anh hùng, bất khuất, kiên trung, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần yêu nước.
Chương trình được dàn dựng thành 3 chương: Tình ca độc lập, Tri ân, Tự hào tiếp bước tương lai. Ở mỗi chương, các nghệ sĩ đã biểu diễn các ca khúc gắn với những giai đoạn lịch sử của TPHCM, như: Còn gì đẹp hơn, Thưa Đảng, Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây, Em vẫn đợi anh về, nhạc cảnh Người mẹ của tôi - Linh thiêng Việt Nam - Người lính già và hoa hồng thắm, liên khúc - mashup Mùa chim én bay - Tuổi đời mênh mông - Em ở nông trường, em ra biên giới...
Tham gia biểu diễn có NSƯT Phạm Thế Vĩ, nghệ sĩ Tấn Thi, ca sĩ Đan Trường, Võ Hạ Trâm, Hiền Thục, Đào Mác, Thảo Trang, Phương Vy, CLB Truyền thống Thành Đoàn…
* Tại Công viên Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), Nhà hát Ca Múa Nhạc dân tộc Bông Sen phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Thống nhất non sông”.
Chương trình gồm 4 chương: Ánh sáng dẫn đường, Bản hùng ca giải phóng - Non sông liền một dải; Thành phố hồi sinh - Nhịp sống mới; Viết tiếp câu chuyện hòa bình - Khát vọng Việt Nam.
Với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, chương trình đã tái hiện hành trình lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời khắc họa diện mạo năng động, hiện đại của TPHCM hôm nay.
* Tại Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa) diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Non sông thống nhất” do Sở VH-TT TPHCM phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức.
Chương trình được dàn dựng công phu với 14 tiết mục ca, múa, nhạc tái hiện chặng đường đấu tranh gian khổ, oanh liệt của dân tộc; ca ngợi Đảng, Bác Hồ; tình yêu quê hương, đất nước; khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân. Nhiều ca khúc tiêu biểu được biểu diễn như: Đất nước trọn niềm vui, Mùa xuân trên TPHCM, Câu hò bên bến Hiền Lương, Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, Giải phóng miền Nam, Khúc tráng ca miền Đông...
* Vào lúc 21 giờ, pháo hoa chào mừng đã được bắn lên trong niềm hân hoan, phấn khởi của nhân dân TPHCM. Năm nay, pháo hoa tầm cao được bắn ở 3 địa điểm: Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa). Ngoài ra, còn có 5 địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp: Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây), Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), Khu vực tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn), Khu biệt thự Kim Long (huyện Nhà Bè), Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ).