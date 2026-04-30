TPHCM rực rỡ đêm hội mừng đại lễ 30-4

Tối 30-4, tại 3 địa điểm của TPHCM là đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Công viên Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa) đã đồng thời diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2026).

* Tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM phối hợp cùng Sở VH-TT TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tình ca đất nước".

Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM… cùng đại biểu và hàng ngàn khán giả.

Đông đảo khán giả đến thưởng thức chương trình "Tình ca đất nước" tại khu vực sân khấu đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Tình ca đất nước biểu diễn những ca khúc truyền thống cách mạng hào hùng, ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quân dân Việt Nam anh hùng, bất khuất, kiên trung, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần yêu nước.

Ca sĩ Đào Mác biểu diễn ca khúc "Việt Nam ngày đại thắng" trong chương trình "Tình ca đất nước". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình được dàn dựng thành 3 chương: Tình ca độc lập, Tri ân, Tự hào tiếp bước tương lai. Ở mỗi chương, các nghệ sĩ đã biểu diễn các ca khúc gắn với những giai đoạn lịch sử của TPHCM, như: Còn gì đẹp hơn, Thưa Đảng, Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây, Em vẫn đợi anh về, nhạc cảnh Người mẹ của tôi - Linh thiêng Việt Nam - Người lính già và hoa hồng thắm, liên khúc - mashup Mùa chim én bay - Tuổi đời mênh mông - Em ở nông trường, em ra biên giới...

CLB Truyền thống Thành Đoàn và ca sĩ Phương Vy, Thảo Trang biểu diễn liên khúc trong chương trình "Tình ca đất nước". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tham gia biểu diễn có NSƯT Phạm Thế Vĩ, nghệ sĩ Tấn Thi, ca sĩ Đan Trường, Võ Hạ Trâm, Hiền Thục, Đào Mác, Thảo Trang, Phương Vy, CLB Truyền thống Thành Đoàn…

* Tại Công viên Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương), Nhà hát Ca Múa Nhạc dân tộc Bông Sen phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Thống nhất non sông”.

Khán giả có mặt từ sớm háo hức xem chương trình nghệ thuật nghệ thuật đặc biệt “Thống nhất non sông”. Ảnh: TÂM TRANG

Chương trình gồm 4 chương: Ánh sáng dẫn đường, Bản hùng ca giải phóng - Non sông liền một dải; Thành phố hồi sinh - Nhịp sống mới; Viết tiếp câu chuyện hòa bình - Khát vọng Việt Nam.

Tiết mục trong chương trình “Thống nhất non sông” tại Công viên Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương). Ảnh: DUY TRẦN

Ca khúc ngợi ca Đảng, ngợi ca Bác Hồ trong chương trình “Thống nhất non sông”. Ảnh: DUY TRẦN

Với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, chương trình đã tái hiện hành trình lịch sử hào hùng của dân tộc, đồng thời khắc họa diện mạo năng động, hiện đại của TPHCM hôm nay.

* Tại Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa) diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “Non sông thống nhất” do Sở VH-TT TPHCM phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức.

Tiết mục liên khúc “Đất nước trọn niềm vui - Mùa xuân trên TPHCM" trong chương trình “Non sông thống nhất” tại Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa). Ảnh: TRÚC GIANG

Chương trình được dàn dựng công phu với 14 tiết mục ca, múa, nhạc tái hiện chặng đường đấu tranh gian khổ, oanh liệt của dân tộc; ca ngợi Đảng, Bác Hồ; tình yêu quê hương, đất nước; khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân. Nhiều ca khúc tiêu biểu được biểu diễn như: Đất nước trọn niềm vui, Mùa xuân trên TPHCM, Câu hò bên bến Hiền Lương, Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, Giải phóng miền Nam, Khúc tráng ca miền Đông...

* Vào lúc 21 giờ, pháo hoa chào mừng đã được bắn lên trong niềm hân hoan, phấn khởi của nhân dân TPHCM. Năm nay, pháo hoa tầm cao được bắn ở 3 địa điểm: Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa). Ngoài ra, còn có 5 địa điểm bắn pháo hoa tầm thấp: Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây), Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), Khu vực tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn), Khu biệt thự Kim Long (huyện Nhà Bè), Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ).

Màn trình diễn pháo hoa tại phường Bà Rịa. Ảnh: TRÚC GIANG

Người dân háo hức xem pháo hoa tại Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương). Ảnh: DUY TRẦN

Pháo hoa rực rỡ trong đêm 30-4 tại trung tâm TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

