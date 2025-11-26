Công nghệ tiên tiến chưa được triển khai hiệu quả ở bậc mầm non

Sáng 26-11, tại TPHCM, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý và công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non”.

Theo báo cáo của Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD-ĐT), khảo sát năm 2024 cho thấy, hơn 96,3% giáo viên và cán bộ quản lý mầm non đã được cập nhật đầy đủ các văn bản liên quan đến công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Tuy nhiên, việc triển khai ứng dụng công nghệ vào thực tiễn tại cơ sở vẫn còn hạn chế, cả về thiết bị, nhân lực và hiệu quả sử dụng.

Cụ thể, tỷ lệ cơ sở giáo dục mầm non có phòng học thông minh chỉ đạt 30,1%, thư viện điện tử 41,7%, thư viện số 33,1%, và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ học liệu là 51,3%. Mức độ sử dụng các công nghệ này tại cơ sở còn thấp, cho thấy công nghệ tiên tiến chưa được áp dụng rộng rãi và hiệu quả ở bậc học mầm non.

Học sinh Trường Mầm non Vàng Anh (phường Chợ Quán, TPHCM) trong giờ học có ứng dụng AI

Tại TPHCM, theo bà Vũ Thị Lệ Hằng, chuyên viên Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TPHCM, năng lực số của một bộ phận giáo viên còn hạn chế, đặc biệt ở các nhóm lớp do chưa được bồi dưỡng chuyên sâu về chuyển đổi số và khai thác dữ liệu số.

Song song đó, các cơ sở giáo dục này còn thiếu nguồn nhân lực kỹ thuật và cơ chế vận hành. Việc xây dựng và duy trì kho học liệu đòi hỏi đội ngũ chuyên trách về công nghệ thông tin, biên tập học liệu và quản lý dữ liệu. Tuy nhiên, nguồn nhân lực này ở bậc học mầm non còn hạn chế, giáo viên kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ.

Ngoài ra, nguồn lực tài chính dành cho chuyển đổi số còn hạn chế, chưa có cơ chế riêng cho phát triển học liệu số dùng chung trong toàn ngành. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ và chất lượng triển khai.

Trước thực trạng trên, đại diện sở GD-ĐT các tỉnh, thành đề xuất một số giải pháp như: tăng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất, xây dựng kho học liệu số, đồng bộ hệ thống quản lý dữ liệu, xây dựng cơ chế khen thưởng cho đơn vị làm tốt...

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD-ĐT) cho biết: Cả nước hiện có hơn 30.000 cơ sở giáo dục mầm non với khoảng 5 triệu trẻ và hơn 400.000 giáo viên. Trong đó, có hơn 15.200 trường mầm non và trên 17.000 điểm trường, nhóm trẻ độc lập. PGS.TS Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD-ĐT) phát biểu tại hội thảo sáng 26-11 Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non nhấn mạnh, công nghệ số đang tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động giáo dục, đặc biệt là hỗ trợ các cơ sở giáo dục xây dựng kho học liệu dùng chung, lập kế hoạch giáo dục, theo dõi sức khỏe và dinh dưỡng học sinh qua mã QR. Ông khẳng định, chuyển đổi số là cơ hội để giải phóng sức lao động cho giáo viên, giúp các thầy cô có thêm thời gian tư duy sáng tạo, nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục trẻ, từ đó lan tỏa hạnh phúc trong nhà trường. Tuy nhiên, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đạt hiệu quả hơn.

THU TÂM