Tây Ninh: Kỷ luật cảnh cáo thầy giáo nhắn tin không chuẩn mực với nữ sinh

Ngày 25-11, đại diện Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh xác nhận, đơn vị đã thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông N.V.T., giáo viên công tác tại Trường THPT Rạch Kiến do có hành vi không chuẩn mực với một nữ sinh.

Hình ảnh cắt từ video phụ huynh em N.T.T.L tới trường tìm gặp ông T. đang lan truyền trên mạng xã hội

Theo đó, hình thức xử lý được đưa ra sau khi Hội đồng kỷ luật của Sở GD-ĐT, Trường THPT Rạch Kiến làm việc với ông N.V.T và các bên liên quan về việc ông T. nhắn tin có nội dung không phù hợp chuẩn mực đạo đức nhà giáo với một nữ sinh lớp 10.

Trước đó, ngày 20-10, Ban Giám hiệu của Trường THPT Rạch Kiến, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh nhận được phản ánh về việc ông T. có hành vi không đúng mực với em N.T.T.L., học sinh lớp 10 của trường.

Làm việc với nhà trường, em N.T.T.L. trình bày ông T. có hành động nhắn tin "thân mật", đụng chạm cơ thể với mình. Nhà trường đã cho em L. viết bản tường trình, qua đó, em mong muốn sự việc dừng lại để an tâm học tập.

Nhà trường cũng làm việc với ông T. Giáo viên này thừa nhận có nhắn tin không phù hợp nhưng không có hành vi đụng chạm cơ thể với em L. Lãnh đạo Trường THPT Rạch Kiến đã yêu cầu ông T. chấm dứt hành vi trên, không để sự việc tái diễn.

Đến ngày 27-10, mạng xã hội lan truyền tin nhắn được cho là của ông N.V.T. và em N.T.T.L. và video người thân của em L. đến trường tìm gặp, có hành động ném đồ vật vào ông T. nhưng được mọi người ngăn cản.

QUANG VINH