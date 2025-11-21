TPHCM vinh danh 88 thủ khoa tiêu biểu năm 2025

Chiều 21-11, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM phối hợp Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM tổ chức chương trình “Vinh danh thủ khoa” năm 2025. Trong 88 thủ khoa được vinh danh, có 40 thủ khoa trúng tuyển và 48 thủ khoa tốt nghiệp các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Dự và phát biểu chúc mừng, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM biểu dương thành tích mà các thủ khoa đã đạt được. “Lãnh đạo TPHCM luôn kỳ vọng vào thế hệ học sinh, sinh viên thành phố sẽ tiếp tục trở thành lực lượng tiên phong, là đội ngũ tinh nhuệ tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số", đồng chí Nguyễn Mạnh Cường gửi gắm.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại chương trình

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính đã gia tăng về quy mô sinh viên, học sinh, với hơn 700.000 học sinh THPT, hơn 650.000 sinh viên đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng. Đây là ưu thế cho thành phố về nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn sắp tới.

Đồng chí cam kết, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện và triển khai các cơ chế, chính sách để phát triển mạnh mẽ hơn nữa ngành giáo dục - đào tạo. Đặc biệt là chính sách khuyến khích, tuyển dụng sinh viên xuất sắc; chính sách đãi ngộ chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải trao bằng khen đến các thủ khoa

Năm 2025 là năm thứ 12 liên tiếp Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM tổ chức chương trình “Vinh danh thủ khoa”. Đến nay, đã có 957 tân sinh viên, tân cử nhân xuất sắc được vinh danh.

Thủ khoa giao lưu tại chương trình

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường cũng đề nghị Thành đoàn TPHCM, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Học sinh 3 tốt” và “Sinh viên 5 tốt’, tạo môi trường tốt nhất cho sinh viên hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Việt Long cùng Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM Nguyễn Đăng Khoa trao bằng khen đến thủ khoa

Năm nay, 40 thủ khoa trúng tuyển vào đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng đều đạt điểm tuyển sinh từ 26 điểm trở lên (25 điểm trở lên đối với sinh viên trường cao đẳng). Đặc biệt có 2 thủ khoa đạt số điểm tuyệt đối 30 điểm (không tính điểm ưu tiên). Nhiều bạn từng đạt thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi Olympic môn học các cấp; là học sinh tiêu biểu, "Học sinh 3 tốt" của trường và thành phố.

Đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm cùng thủ khoa tại chương trình

Trong 48 gương thủ khoa tốt nghiệp có 40 cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc, 27 gương thủ khoa là cán bộ Đoàn - Hội từ cấp Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng trở lên, một số bạn là Thường trực Đoàn - Hội trường; 33 cử nhân từng đạt giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” các cấp hoặc giải thưởng Sao tháng Giêng, nhiều gương thủ khoa tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, đạt nhiều giải thưởng trong nghiên cứu khoa học các cấp. Đặc biệt, có 3 thủ khoa đạt số điểm tốt nghiệp tuyệt đối 4.0/4.0.

CẨM TUYẾT