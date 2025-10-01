Sáng 1-10, Ban Quản lý Đền Bà Mariamman (số 45, đường Trương Định, phường Bến Thành, TPHCM) tổ chức đón nhận quyết định công nhận xếp hạng di tích cấp thành phố đối với Đền Bà Mariamman, nhân Lễ hội Vía Bà năm 2025.

Trao bằng công nhận Đền Bà Mariamman là di tích kiến trúc, nghệ thuật cấp thành phố

Tham dự buổi đón nhận có đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc - Tôn giáo TPHCM; Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM; UBND phường Bến Thành; Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TPHCM; Ngài Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Ấn Độ tại TPHCM và đông đảo người dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng Ban Quản lý Đền Bà Mariamman đánh giá cao ý nghĩa của lễ công nhận đúng vào dịp Lễ hội Vía Bà năm 2025, thể hiện sự tôn kính Bà Mariamman, một trong 4 nữ thần được người Hindu đưa vào Tuần lễ hội Vía các Bà theo tín ngưỡng thờ cúng hàng năm.

Nghi thức lễ rước kiệu Bà Mariamman

Đền Bà Mariamman được xếp hạng di tích cấp thành phố là vinh dự to lớn đối với cộng đồng dân cư, những người đã và đang làm việc tại Đền trong nhiều năm qua và những người đã góp phần thành lập, xây dựng Đền Bà Mariamman từ cuối thế kỷ XIX với kiến trúc, nghệ thuật độc đáo.

Trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ Quỹ Vì người nghèo các phường Bến Thành, Sài Gòn, Tân Định, Cầu Ông Lãnh

Nhân dịp này, Ban Quản lý Đền Bà Mariamman trao hỗ trợ Quỹ Vì người nghèo cho các phường Bến Thành, Tân Định, Sài Gòn và Cầu Ông Lãnh, mỗi phường 100 triệu đồng để chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

HOÀI NAM