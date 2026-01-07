Thiếu nữ Việt và cuộc đối thoại thầm lặng của sắc màu

Triển lãm cá nhân " Giữa sắc và không" v ới hơn 30 tác phẩm sơn dầu được thực hiện trong suốt 8 năm của họa sĩ Trung Sơn (Ngô Trần Vũ) vừa khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội).

Không gian trưng bày được tiết giản tối đa, để hình ảnh thiếu nữ Việt hiện lên như tâm điểm của cuộc đối thoại lặng lẽ giữa sắc màu và khoảng trống. Lựa chọn kỹ thuật sơn dầu ướt trên ướt, họa sĩ để màu sắc tự lan tỏa và hòa quyện khi lớp màu còn ướt, tạo chuyển sắc mềm mại, không ranh giới cứng. Cách vẽ này giảm chi tiết, chú trọng không khí, ánh sáng và cảm giác, mang lại chiều sâu thị giác và nhịp điệu màu sắc uyển chuyển.

Không gian trưng bày được tiết giản tối đa

Những mảng màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím phủ kín không gian tranh nhưng không lấn át nhân vật. Ngược lại, chính sự đối lập ấy khiến hình ảnh thiếu nữ nhỏ bé trở thành điểm lắng tinh tế giữa bản hòa âm rực rỡ của sắc độ.

Theo giám tuyển Ngô Kim Khôi, Trung Sơn không được đào tạo hội họa theo con đường hàn lâm, cũng không gắn mình với một trường phái hay khuôn mẫu nào. Anh đến với hội họa bằng sự chân thành và đam mê, giữ lại trong tranh vẻ thô mộc rất người: những đường nét còn run, hòa sắc đôi lúc chênh vênh. Chính sự chưa hoàn hảo ấy lại tạo nên một vẻ đẹp thực thà, mộc mạc nhưng ám ảnh, có khả năng lưu lại lâu dài trong cảm nhận của người xem.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 10-1, tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội)

Tranh của Trung Sơn không nhằm diễn tả nỗi đau hay bi kịch cá nhân, mà vượt qua những xáo trộn để hướng tới trạng thái tự tại. “Đó là một vẻ đẹp không cần phô trương, không cần xin phép, nhưng có thể neo lại rất lâu trong tâm trí người xem”, giám tuyển Ngô Kim Khôi nhận định.

