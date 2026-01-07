Hoàng Thùy Linh "bắt tay" Hứa Kim Tuyền ra mắt nhạc tết

Hòa cùng "đường đua" nhạc tết của Vpop đầu năm 2026, MV Rực rỡ 30 của Hoàng Thùy Linh chính thức ra mắt vào 6-1, như một lời cảm ơn của nữ ca sĩ đến khán giả đã luôn bên cạnh trong hành trình nghệ thuật.

Với Rực rỡ 30, Hoàng Thùy Linh mang đến câu chuyện tết xưa - tết nay. Dù ở không gian truyền thống hay hiện đại, nữ ca sĩ vẫn hiện diện như một điểm nối xuyên suốt, cho thấy sự tiếp nối liên tục giữa quá khứ và hiện tại.

Hoàng Thùy Linh tham gia "đường đua" nhạc tết 2026

Đây cũng là cách nữ ca sĩ khắc họa hành trình “rực rỡ” không đến từ một khoảnh khắc bùng nổ, mà được hình thành qua từng giai đoạn sống và trải nghiệm khác nhau.

Ca khúc do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chắp bút, đánh dấu lần đầu tiên có sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ.

Âm nhạc ở Rực rỡ 30 mang màu sắc tươi sáng, tiết tấu vừa phải, dễ tiếp cận. Phần ca từ như lời nhắn nhủ những người bạn tri âm đã đồng hành cùng Hoàng Thùy Linh, trở thành động lực để cô vượt qua áp lực, thử thách trên hành trình gắn bó với nghệ thuật.

Rực rỡ 30 như một nét dịu dàng, tươi tắn trong hành trình nghệ thuật của Hoàng Thùy Linh - một nghệ sĩ yêu văn hóa Việt, mang hành trình âm nhạc của mình gắn với văn hóa đại chúng và tinh thần dân tộc.

Hơi thở văn hóa Việt Nam hiện diện tự nhiên nhưng đậm đà không chỉ trong âm nhạc, hình ảnh, mà còn trong nhịp sống và mối quan hệ gia đình, cộng đồng xuyên suốt MV.

Đó là hành trình mà Hoàng Thùy Linh đã kiên trì theo đuổi qua nhiều giai đoạn, như một người tiên phong đầy tình yêu, tận hiến cho nghệ thuật, song hành cùng sự thay đổi của xã hội Việt Nam và thị hiếu khán giả.

Hành trình nghệ thuật của Hoàng Thùy Linh luôn gắn liền và tôn vinh văn hóa Việt

Thị trường nhạc tết 2026 được dự đoán sẽ tiếp tục sôi động nhưng phân hóa rõ nét hơn so với các năm trước.

Dòng nhạc tết hiện đại cộng hưởng yếu tố âm nhạc dân gian đương đại mà Hoàng Thùy Linh đang theo đuổi, giúp khán giả nhận ra dấu ấn đặc trưng của cô trên hành trình sáng tạo.

THU HƯƠNG