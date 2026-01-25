TPHCM: Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ánh sáng niềm tin và khát vọng”

Tối 25-1, tại sân khấu trước Nhà hát Thành phố, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Ánh sáng niềm tin và khát vọng”.

NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Ánh Tuyết, NSƯT Phạm Khánh Ngọc cùng các ca sĩ trẻ biểu diễn bài hát “Việt Nam ơi! Mùa xuân đến rồi”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đây là hoạt động văn hóa trọng điểm nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026). Chương trình do Sở VH-TT TPHCM, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố phối hợp Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TPHCM thực hiện.

Đến dự chương trình có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trung tướng, AHLLVT Nhân dân Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ ngành Trung ương và TPHCM; lãnh đạo các Ban Thành ủy, Ban HĐND TPHCM; đại biểu nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc, cựu chiến binh, công nhân, nông dân, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ cùng đông đảo nhân dân thành phố và du khách quốc tế.

Lãnh đạo TPHCM cùng các nghệ sĩ, ca sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sáng niềm tin và khát vọng". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình khẳng định chặng đường 96 năm qua là minh chứng sống động cho bản lĩnh chính trị, năng lực tự đổi mới của Đảng - ánh sáng soi đường của dân tộc. Đặc biệt, thành công của Đại hội XIV là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng trước nhân dân về việc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; chủ động hội nhập quốc tế nhưng giữ vững chủ quyền; phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; không đánh đổi môi trường và giá trị văn hóa lấy tăng trưởng.

Các ca sĩ trẻ biểu diễn nhạc cảnh “Nam Bộ kháng chiến – Giải phóng Điện Biên”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tiết mục nhạc cảnh “Việt Nam ngày đại thắng”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình được đầu tư dàn dựng công phu, hoành tráng với 3 chương: "Rạng rỡ Việt Nam", "Đất nước vươn mình" và "Việt Nam quang vinh". Dưới sự chỉ đạo của Tổng đạo diễn Dương Thảo, Giám đốc âm nhạc - Nghệ sĩ Đạt Kìm và chỉ huy dàn nhạc - Tiến sĩ, Nhạc trưởng Lê Ha My, đêm diễn đã mang đến không gian âm nhạc hào hùng và đầy cảm xúc.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng và ca sĩ Thanh Ngọc biểu diễn bài hát “Việt Nam ngày mới”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ca sĩ Phương Vy và Hoàng Bách biểu diễn mashup “Vinh quang đang chờ ta – Cùng bước tới vinh quang”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

NSƯT Khánh Ngọc và ca sĩ Đào Mác biểu diễn ca khúc "Đất nước vươn mình". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Khán giả đã được thưởng thức các tiết mục đặc sắc như: liên khúc Dấu chân phía trước - Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam; 19 tháng 8 - Lãnh tụ ca; nhạc cảnh Nam Bộ kháng chiến - Giải phóng Điện Biên; Việt Nam ngày đại thắng; các ca khúc Mùa xuân đầu tiên, Bài ca xây dựng, TPHCM niềm tin ngời sáng, Rising up Ho Chi Minh City... Điểm nhấn của chương trình là video clip Tuyên ngôn thời đại và các bản mashup sôi động khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Các nghệ sĩ tham gia trong chương trình cùng biểu diễn ca khúc “Khát vọng hùng cường”. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình quy tụ sự tham gia biểu diễn của đông đảo nghệ sĩ tên tuổi: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Ánh Tuyết, NSƯT Khánh Ngọc; các ca sĩ Hồ Trung Dũng, Phương Vy, Đông Nhi, Hoàng Bách... cùng Dàn nhạc Giao hưởng HBSO, Hợp xướng Saigon Choir và các nhóm múa, ban nhạc dân tộc.

THÚY BÌNH