Biểu tượng sáng ngời về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Khi cả nước đang hướng về Ngày hội non sông - bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, nhìn lại cuộc Tổng tuyển cử (ngày 6-1-1946) cách đây tròn 80 năm để thấy Quốc hội lập quốc đã được hình thành trong không khí rực lửa, đấu tranh chống thù trong giặc ngoài.

Theo thông tin được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia 3, vào thời điểm chuẩn bị diễn ra cuộc Tổng tuyển cử, ngay khu vực Ngũ Xã, Thủ đô Hà Nội, các thế lực thù địch đã huy động một lực lượng khá đông có trang bị súng liên thanh, trực tiếp ngăn cản cử tri đi bỏ phiếu; cấm treo cờ đỏ sao vàng, cấm đặt các hòm phiếu...

Thế nhưng, các cử tri đã không hề nao núng, vẫn làm nghĩa vụ công dân, với 91,95% cử tri của cả 74 khu phố nội đô và 118 thôn, làng ngoại ô đi bỏ phiếu. Người trúng cử thấp nhất cũng đạt 52,5% số phiếu hợp lệ. Người trúng cử với số phiếu cao nhất là Chủ tịch Hồ Chí Minh, 98,4%.

Tại Hải Phòng, các khu vực bỏ phiếu như Nhà hát lớn, phố Tràng Kênh... đã xảy ra xô xát giữa quân Tưởng và quân tự vệ của ta làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc bầu cử. Thậm chí, quân Tưởng còn huy động lực lượng đến cướp hòm phiếu, bắt đi 16 công an, 40 tự vệ và hành hung nhiều người khác. Chúng ta đã kịp thời huy động hàng ngàn người tổ chức mít tinh, biểu tình, thị uy, phản đối kịch liệt hành động của chúng, buộc chúng phải thả những người bị bắt.

Kết quả, mặc dù bị cản trở, Hải Phòng vẫn có đến 96% cử tri đi bỏ phiếu.

Ở các tỉnh, thành phía Nam, nhất là Nam bộ, cuộc Tổng tuyển cử diễn ra dưới mưa bom bão đạn của thực dân Pháp. Ngay từ cuối tháng 10-1945, sau khi được tăng viện, thực dân Pháp đánh phá khắp các tỉnh Nam bộ, mở rộng ra các tỉnh Nam Trung bộ và vùng rừng núi ở Tây Nguyên, dự tính trong một thời gian ngắn phải thôn tính cho được từ Vĩ tuyến 16 trở vào.

Tại Sài Gòn - Chợ Lớn, quân Pháp đã chiếm đóng toàn bộ thành phố và các vùng lân cận. Cuộc Tổng tuyển cử vì thế diễn ra trong sự lùng ráp, khủng bố gắt gao của quân Pháp. Không có nơi đặt hòm phiếu cố định, hàng trăm hòm phiếu được lưu chuyển đến từng ngõ, từng nhà để cử tri bỏ phiếu. 42 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ tổng tuyển cử.

Ở thời điểm đó, chỉ riêng Tây Ninh không thể tổ chức bầu cử do chiến sự diễn ra ác liệt, 1 trong 2 người ứng cử đã bị địch giết hại. Tất cả các tỉnh, thành phố khác đều tiến hành thành công cuộc Tổng tuyển cử với tuyệt đại bộ phận cử tri đi bỏ phiếu. Trong đó, nhiều tỉnh đạt tỷ lệ rất cao như: Sa Đéc 93,54%, Bạc Liêu 90,77%...

Cuộc Tổng tuyển cử đã diễn ra tại 71 tỉnh, thành phố trong cả nước, với 89% tổng số cử tri đi bỏ phiếu, phổ biến đạt mức 80%, nhiều nơi đạt cao tới 95%. Kết quả cả nước đã bầu ra 333 ĐBQH, trong đó có 57% ĐB là công nhân, nông dân, chiến sĩ cách mạng.

Diễn văn khai mạc và báo cáo tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc vào sáng 2-3-1946﻿ (văn bản được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia 3)

Đọc diễn văn khai mạc và báo cáo tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào sáng 2-3-1946 (theo bản đánh máy được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia 3), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Cuộc Quốc dân đại biểu đại hội này là lần đầu tiên trong lịch sử của nước Việt Nam ta. Nó là một kết quả của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946, mà cuộc Tổng tuyển cử lại là cái kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của tổ tiên ta, nó là kết quả của sự đoàn kết anh dũng, phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam ta, sự đoàn kết của toàn thể đồng bào không kể già trẻ, lớn bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối hy sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc lập cho Tổ quốc".

Đặc biệt là sau đó, Chủ tịch Hồ chí Minh đã đề nghị với Quốc hội mở rộng số ĐBQH thêm 70 người dành cho các vị ở hải ngoại về gồm Việt Nam Quốc dân đảng (Việt quốc) và Việt Nam Cách mạng đồng minh hội (Việt cách). Tất cả các đại biểu dự kỳ họp đều tán thành đề nghị của Bác.

Quốc hội khóa I gồm 333 đại biểu được nhân dân bầu ra và 70 đại biểu mở rộng thêm không qua bầu cử, tổng cộng là 403 đại biểu.

Quốc hội khóa đầu tiên đã ra đời trong cuộc đấu tranh đầy anh dũng, gian lao của toàn dân tộc và trở thành biểu tượng sáng ngời về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

BẢO VÂN