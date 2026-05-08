Hà Nội: “Thần tốc” giải phóng mặt bằng cho dự án cầu Trần Hưng Đạo

Tại các tuyến đường, khu vực nằm trong phạm vi triển khai dự án cầu Trần Hưng Đạo (Hà Nội), công tác giải phóng mặt bằng đang được thực hiện rốt ráo, chặt chẽ.

Tại các phố Bạch Đằng, Vạn Kiếp và nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Hồng Hà, công tác giải phóng mặt bằng được tăng tốc triển khai. Nhiều hộ dân tranh thủ di dời tài sản, hoàn tất những công việc cuối cùng trước khi bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án.

Công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực phố Vạn Kiếp phục vụ dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Công tác giải phóng mặt bằng được xác định là một trong những khâu then chốt quyết định tiến độ thực hiện dự án. Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương thường xuyên túc trực tại hiện trường để hỗ trợ người dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm, giải quyết thủ tục bồi thường, tái định cư... nhằm đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

“Dù phải dời xa nơi ở đã gắn bó nhiều năm nhưng vì sự phát triển chung của Thủ đô nên gia đình tôi và các hộ dân quanh đây đã chủ động tháo dỡ nhà cửa để sớm bàn giao lại mặt bằng cho địa phương”, ông Nguyễn Văn Phương (phường Hồng Hà) chia sẻ.

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, nhà thầu cũng đã huy động máy móc, nhân lực triển khai thi công các hạng mục khoan cọc nhồi trên bờ và dưới sông. Nhiều mũi thi công được tổ chức đồng thời để bảo đảm tiến độ.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo có chiều dài tuyến khoảng 4,18km, tổng mức đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng, là một trong những công trình giao thông trọng điểm của Hà Nội giai đoạn 2025-2030. Điểm đầu tuyến nằm tại khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông, điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn thuộc địa bàn phường Long Biên và Bồ Đề.

Theo thiết kế, cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 870m gồm 6 nhịp, mặt cắt ngang rộng 43m với 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp và 2 làn đi bộ. Hệ thống đường dẫn 2 đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 1,42km.

Sau khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông cho các cầu hiện hữu bắc qua sông Hồng, tăng cường kết nối khu vực trung tâm với phía Đông Hà Nội, tạo động lực phát triển không gian đô thị 2 bên bờ sông.

>> Hình ảnh công tác giải phóng, bàn giao mặt bằng cho dự án cầu Trần Hưng Đạo:

Máy móc được huy động tối đa phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Clip: TIẾN CƯỜNG

Nhiều hộ dân trong khu vực đã bàn giao nhà cửa để lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Nhiều loại máy móc hạng nặng được huy động để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Công tác giải phóng mặt bằng ở phố Vạn Kiếp. Clip: TIẾN CƯỜNG

Trên công trường, dự án cầu Trần Hưng Đạo đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Một hố móng cầu Trần Hưng Đạo ở phía bờ sông Hồng đang được thi công. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Các hố móng để làm trụ cầu ở trên sông. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

TIẾN CƯỜNG