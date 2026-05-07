Hướng dẫn cấp xã giải quyết khó khăn trong công tác bồi thường

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có văn bản gửi UBND 168 phường, xã, đặc khu, liên quan đến công tác theo dõi tiến độ dự án và tăng cường vai trò hướng dẫn, giải quyết các khó khăn liên quan công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Những căn nhà ven rạch Xuyên Tâm, TPHCM đang được giải tỏa để thực hiện dự án. ẢnH: THANH HIỀN

Theo đó, Sở NN-MT đề nghị UBND 168 xã, phường, đặc khu khẩn trương cập nhật số liệu, thông tin dự án cụ thể theo yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ. Đồng thời, rà soát các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn; chủ động xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Với những trường hợp khó khăn vượt thẩm quyền, UBND cấp phường, xã, đặc khu phải xem xét kỹ nội dung vướng mắc thuộc chức năng của sở, ngành nào thì có văn bản gửi sở, ngành đó để được hướng dẫn, giải quyết. Sau khi đã có ý kiến hướng dẫn hoặc thẩm định của sở, ngành mà vẫn còn khó khăn, vướng mắc thì mới chuyển Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố để xem xét, giải quyết.

Ngoài ra, Sở NN-MT hướng dẫn: những nội dung báo cáo, đề xuất khó khăn, vướng mắc của UBND 168 xã, phường, đặc khu phải dựa trên cơ sở phù hợp quy định, có chính kiến đề xuất, tính kế thừa (nếu có) để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Việc này nhằm đảm bảo tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất theo dự án đầu tư đã phê duyệt, thúc đẩy công tác giải ngân vốn bồi thường theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

THANH HIỀN