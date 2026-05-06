Tây Ninh: Nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ do vướng mặt bằng

Một số dự án giao thông trọng điểm tại tỉnh Tây Ninh đang hoặc có nguy cơ chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng. Chiều 6-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế, yêu cầu khẩn trương khắc phục.

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh và các địa phương liên quan cho biết, một trong những dự án quan trọng bị ảnh hưởng tiến độ là đường tỉnh (ĐT) 830E (trùng tuyến một đoạn Vành đai 4 TPHCM).

Dù khởi công từ tháng 4-2023 nhưng đến nay, các gói thầu thi công của dự án ĐT 830E chỉ đạt 40-56% khối lượng.

Về giải phóng mặt bằng của dự án này, đến nay, đã chi trả bồi thường cho 856 trường hợp (đạt 97,49%), với tổng số tiền gần 1.570 tỷ đồng. Hiện vẫn còn 22 hộ chưa nhận tiền, do người dân đề nghị nâng giá bồi thường, yêu cầu bồi thường toàn bộ nhà đất hoặc bố trí nền tái định cư.

Do đó, toàn tuyến còn vướng 7 vị trí với tổng chiều dài khoảng 613m, tập trung tại các nút giao quan trọng, khiến nhiều đoạn thi công bị “đứt gãy”, không thể triển khai đồng bộ.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh khảo sát dự án đường tỉnh ĐT 830C

Một dự án nữa cần được đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ là dự án nâng cấp, cải tạo ĐT 830C, dài 9km.

Đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã chi trả bồi thường cho 884 hộ (đạt 96,29%), với số tiền gần 840 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn 34 trường hợp chưa nhận tiền, tương ứng diện tích 0,51ha. Trong đó, một số trường hợp vắng chủ, tranh chấp hoặc không đồng thuận phương án bồi thường.

Hiện nay, sau 7 tháng khởi công, dự án chủ yếu mới triển khai hạng mục thoát nước, nền đường, với khối lượng đạt từ 1,87% đến 7,87%.

Dự án ĐT 830C có vai trò quan trọng trong kết nối vùng hiện vẫn còn nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng

Trước thực tế trên, lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương vận động người dân nhận tiền bồi thường, sớm bàn giao mặt bằng; đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện khu tái định cư để tháo gỡ điểm nghẽn.

Các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu quyết liệt thi công, bảo đảm tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.

Đoàn công tác cũng khảo sát dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua địa bàn. Đến nay, dự án đạt khoảng 92,93% giá trị xây lắp, sẵn sàng cho việc hoàn thành toàn bộ trong năm 2026 theo kế hoạch đề ra.

QUANG VINH