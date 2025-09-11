Chiều 11-9, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Hội thảo có ý nghĩa chính trị - lý luận - thực tiễn sâu sắc, là diễn đàn quan trọng để tập hợp trí tuệ, chia sẻ kinh nghiệm, rút ra những bài học quý báu và đề xuất những giải pháp mang tính chiến lược, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, đóng góp thiết thực vào quá trình góp ý, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các báo cáo tham luận trực tiếp. Các tham luận đã tập trung làm rõ những vấn đề lý luận về công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới; phân tích, đánh giá thực trạng công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhà báo Lê Quốc Minh trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trình bày tham luận về chủ đề "Báo chí, truyền thông định hướng dư luận xã hội, góp phần làm tốt công tác tuyên giáo, dân vận", Nhà báo Lê Quốc Minh (Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam) cho rằng, thực tiễn đã chứng minh, trong công tác tuyên giáo, báo chí, truyền thông là công cụ đắc lực giúp phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân.

Mặt khác, báo chí, truyền thông còn đóng vai trò như lá chắn tư tưởng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc. Điều này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi các hoạt động chống phá trên không gian mạng đang ngày càng gia tăng, với thủ đoạn tinh vi, khó lường.

Trong công tác dân vận, báo chí, truyền thông là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, thúc đẩy sự gắn kết và đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Theo Nhà báo Lê Quốc Minh: "Nhân dịp diễn ra các sự kiện lớn của đất nước, báo chí, truyền thông đã tổ chức các tuyến nội dung, chuyên đề công phu, quy mô, bài bản, giúp lan tỏa giá trị tốt đẹp về văn hóa, lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng, chung tay đóng góp cho sự phát triển của đất nước… Nhiều người trẻ thuộc Gen Z sau khi tiếp cận các thông tin tuyên truyền trên báo chí, truyền thông… đã nồng nhiệt bày tỏ tình yêu đất nước và cụ thể hóa bằng những hành động tích cực".

Đại biểu dự hội thảo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Song, theo Nhà báo Lê Quốc Minh, bên cạnh mặt tích cực báo chí, truyền thông cũng phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc định hướng dư luận. Một số cơ quan báo chí chưa thực sự nhạy bén trong việc nắm bắt vấn đề nóng. Chất lượng nội dung của một số bài viết còn thiếu chiều sâu, chạy theo xu hướng giật gân.

Năng lực ứng dụng công nghệ số của một bộ phận người làm báo chí, truyền thông còn hạn chế, chỉ có 30% trong tổng số cơ quan báo chí có đội ngũ chuyên trách sản xuất nội dung đa phương tiện…

Từ những hạn chế trên, Nhà báo Lê Quốc Minh đề xuất một số giải pháp mà báo chí, truyền thông cần thực hiện, như cần tăng cường tính chủ động, nhạy bén trong nắm bắt vấn đề xã hội. Cần nâng cao chất lượng nội dung, coi đây là yếu tố then chốt. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Tăng cường phối hợp liên ngành giữa báo chí, cơ quan tuyên giáo, dân vận và lực lượng chức năng.

Tại hội thảo, Thiếu tướng, TS Nguyễn Quốc Toản (Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an) trình bày tham luận "Vai trò của công tác phát ngôn công an nhân dân trong định hướng dư luận xã hội".

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, thời gian qua, Bộ Công an đã làm tốt công tác tổ chức họp báo, phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự , xây dựng lực lượng công an nhân dân. Qua đó góp phần giúp các cơ quan báo chí, nhân dân tiếp cận đầy đủ, toàn diện hơn với thông tin chính thống về các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, tình hình an ninh trật tự.

Thiếu tướng, TS Nguyễn Quốc Toản (Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an). Ảnh: ĐỖ TRUNG

Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết, ngành công an cũng thường xuyên cung cấp thông tin cảnh báo tội phạm, vi phạm pháp luật, các nguy cơ mất an ninh, an toàn, nhất là phương thức, thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Từ đó, giúp nhân dân nắm bắt kịp thời, nâng cao ý thức phòng ngừa, tham gia đấu tranh, ngăn chặn và giảm thiểu thiệt hại do tội phạm gây ra.

Người phát ngôn Bộ Công an cho biết thêm, thời gian tới sẽ tiếp tục bám sát thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương đối với công tác cung cấp thông tin, nhất là trên môi trường mạng.

Đồng thời đổi mới toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin ở tất cả các cấp công an. Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, điều phối, tổ chức hiệu quả, khoa học, linh hoạt các mặt công tác phát ngôn, cung cấp thông tin, xây dựng thế trận thông tin về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

GS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh tại hội thảo, trong kỷ nguyên mới, cán bộ tuyên giáo không ngừng vươn lên; người làm công tác tuyên giáo và dân vận phải có tố chất đổi mới sáng tạo, nâng cao tư duy, bản lĩnh, kiên định, vững vàng. Là lực lượng tiên phong, cán bộ phải nắm vững, hiểu sâu, tuyên truyền sâu rộng tư tưởng chủ trương lớn tới toàn đảng tới toàn dân. Đây là tố chất cần có hàng đầu đối với cán bộ tuyên giáo. GS-TS Phùng Hữu Phú chia sẻ quan điểm tại hội thảo. Ảnh: ĐỖ TRUNG Tuyên giáo và dân vận phải tích hợp làm một, người cán bộ phải có kiến thức đa ngành. Có phương pháp làm việc nhóm, có tư duy dự báo, thiết lập các kênh, các hình thức tuyên truyền vận động trên không gian mạng. “Sâu 1 việc, biết làm nhiều việc, có tầm nhìn xa, đó là hình mẫu của cán bộ tuyên giáo và dân vận trong thời kỳ mới. Hàng ngày, thời gian vẫn trôi qua, nhưng công việc của tuyên giáo và dân vận ngày càng nhiều, bí quyết của thành công là sự thống nhất, quyết tâm cao, của toàn ngành. Người cán bộ phải tự đổi mới, tự vượt lên chính mình…, đó chính là con đường đi vào kỷ nguyên mới, không có con đường nào khác”, GS-TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh.

ĐỖ TRUNG