Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm: Vững vàng bước vào kỷ nguyên mới

Từ một nước bị bao vây, cô lập, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế đang vươn lên mạnh mẽ, nằm trong tốp 32 nền kinh tế hàng đầu về quy mô GDP. Cùng với đó, nền an ninh, quốc phòng ngày càng được củng cố vững chắc, đủ sức bảo vệ chủ quyền và đóng góp tích cực cho ổn định khu vực cũng như quốc tế. Vị thế đó đã được thể hiện nổi bật tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm.

Công nghệ ngày càng tiên tiến

Nói đến tầm vóc của quốc gia không thể không nói đến các công trình lớn của ngành xây dựng đã và đang mọc lên, vươn dài khắp đất nước, được ví như bệ phóng để đất nước “cất cánh” trong kỷ nguyên mới. Tại khu trưng bày thành tựu về hạ tầng giao thông - xây dựng, hình ảnh cầu dây văng đại diện cho cầu Rạch Miễu, cầu Mỹ Thuận, cầu Bãi Cháy, cầu Nhật Tân… - những cây cầu thế kỷ biểu trưng cho thành tựu đổi mới và hội nhập. Việc xây dựng những cây cầu đó, cùng hàng loạt công trình lớn như đường cao tốc, cảng hàng không, cảng biển, dự án đường sắt tốc độ cao… cần đến sự đổi mới mạnh mẽ về công nghệ của ngành xây dựng.

Hàng loạt công nghệ mới giúp nâng cao chất lượng, rút ngắn tiến độ và tối ưu chi phí đã được giới thiệu tại triển lãm, như kỹ thuật thi công cầu, hầm hiện đại; mô hình thông tin công trình (BIM); hệ thống giao thông thông minh (ITS). Người xem cũng được tìm hiểu các nền tảng số như GIS, IoT, AI đang được đưa vào quản lý hạ tầng, giám sát thi công theo thời gian thực, dự báo và điều tiết giao thông thông minh, từng bước hình thành hệ thống giao thông số hóa, xanh và bền vững…

Đặc biệt, các hiện vật trưng bày tại phân khu “Khát vọng bầu trời” của ngành xây dựng gây ấn tượng rất mạnh cho người xem với 4 chiếc máy bay thực tế đại diện cho từng giai đoạn hình thành phát triển của ngành hàng không Việt Nam. Đó là 1 máy bay IL-14 từng được sử dụng làm chuyên cơ phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh; 1 máy bay Airbus A320 thể hiện khả năng làm chủ công nghệ, khai thác, bảo dưỡng các loại máy bay hiện đại thế hệ mới; 1 máy bay hạng nhẹ TP-150 do doanh nghiệp Việt Nam thiết kế, sản xuất; 1 máy bay trực thăng của Binh đoàn 18 phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và các hoạt động phục vụ kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cho biết, những công nghệ thi công tiên tiến được trưng bày tại triển lãm đều đang được ứng dụng rộng rãi tại nhiều công trình lớn của đất nước, không chỉ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội mà còn trở thành biểu tượng cho khát vọng vươn lên bằng trí tuệ và công nghệ Việt Nam, hướng tới một mạng lưới hạ tầng đồng bộ, thông minh, xanh và hiện đại vào năm 2045.

Nếu như ngành xây dựng gây ấn tượng trong việc tạo nên tầm vóc đất nước thì ngành y tế lại thu hút người xem với nhiều thành tựu đột phá trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Từ những trạm xá dã chiến trong kháng chiến, các dấu mốc quan trọng như thanh toán bệnh đậu mùa, bại liệt, khống chế SARS. Đến nay, ngành y tế đã có những thành tựu nổi bật trong ghép tạng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ in 3D và chuyển đổi số y tế.

Tại triển lãm này, Bệnh viện Bạch Mai đã giới thiệu giải pháp phân tích dữ liệu CT phát hiện sớm ung thư phổi, tim mạch với độ chính xác tới 98%, trả kết quả trong 1-2 phút; giới thiệu công nghệ in 3D trong y học, giúp tạo mô hình giải phẫu chính xác từ dữ liệu hình ảnh y tế, hỗ trợ bác sỹ lập kế hoạch phẫu thuật, giảm rủi ro, rút ngắn thời gian và chế tạo sản phẩm cấy ghép cá thể hóa (xương, khớp, tấm cố định, dụng cụ phẫu thuật)…

Ông Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế, cho biết, trong giai đoạn hiện nay, ngành y tế đang cố gắng hết sức để thực hiện chủ trương chuyển đổi số, chú trọng áp dụng nhiều công nghệ hiện đại. Những sản phẩm trưng bày tại triển lãm lần này muốn gửi gắm thông điệp về trái tim thầy thuốc luôn cởi mở, mong muốn đón được nhiều khách tham quan tới đây để cảm nhận được sự tiến bộ vượt bậc của ngành y tế trong thời gian qua.

Không dừng lại ở những thành tựu đã đạt được, gian trưng bày còn giới thiệu tầm nhìn đến năm 2035 và 2045 với mục tiêu xây dựng một nền y tế thông minh, bao phủ toàn dân, hội nhập quốc tế và ngang tầm các nước tiên tiến. Các hình ảnh, biểu đồ, hiện vật và phim tư liệu giúp khách tham quan hiểu rõ hơn vai trò của ngành y tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân qua nhiều thế hệ, cũng như kỳ vọng về một nền y tế hiện đại, bền vững trong tương lai.

Khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại triển lãm

An ninh, quốc phòng ngày càng vững chắc

Trong dòng chảy 80 năm lịch sử cách mạng, lực lượng Công an nhân dân luôn khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Không gian trưng bày của Bộ Công an đã tái hiện một hành trình kiên cường với thông điệp bất biến: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng công an nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đổi mới mô hình tổ chức bộ máy.

Tại triển lãm, người dân đặc biệt ấn tượng với những trang thiết bị hiện đại của ngành như máy dò radar thiết bị cảm biến sử dụng sóng radio tìm kiếm người bị nạn thông qua chuyển động hoặc hơi thở của nạn nhân; radar sử dụng công nghệ siêu âm và trí tuệ nhân tạo mới nhất để nhận dạng thi thể người dưới nước; các loại bình chữa cháy và các loại mặt nạ phòng độc cách ly bảo vệ toàn diện trong môi trường khói độc, khí độc, thiếu oxy; các thiết bị di động cắt những kết cấu thép... Đây là dụng cụ không thể thiếu trong công tác cứu người tại công trình sập đổ, hoặc mắc kẹt trong các phương tiện, giúp giảm thời gian thao tác, đem lại nhiều hy vọng cho nạn nhân hơn. Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh cho biết, các vũ khí, khí tài, phương tiện, công cụ hỗ trợ chuyên dụng phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân được trưng bày tại triển lãm thể hiện sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của Công an nhân dân, xứng đáng là “thanh bảo kiếm của Đảng”, là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Tại khu vực không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng, người xem “mãn nhãn” với việc trưng bày các nhóm sản phẩm khí tài thế hệ mới, thể hiện những bước tiến vượt bậc của quân đội ta trong hiện đại hóa quân đội, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của toàn quân… Đó là pháo tự hành mặt đất hạng nặng, pháo phòng không, các hệ thống radar phòng không và cảnh giới biển, phương tiện bay không người lái (UAV) đa năng tầm xa và tổ hợp chống UAV phục vụ tác chiến hiện đại, hệ thống liên lạc bảo mật, tổ hợp tên lửa S-125-VT, tổ hợp tên lửa Trường Sơn… Trong đó, pháo mặt đất hạng nặng, cỡ nòng 152mm, là loại pháo cơ động có khả năng yểm trợ hỏa lực tầm xa cho bộ binh và thiết giáp; pháo phòng không 57mm có khả năng bảo vệ trận địa phòng không, sân bay, cầu cảng, nhà máy và các cơ sở quan trọng khỏi các đối tượng tấn công đường không như máy bay, trực thăng, quân dù, tên lửa, máy bay không người lái (UAV)...

Bác Vũ Quang Hòa, đến từ xã Yên Phong (Bắc Ninh) chia sẻ rất bất ngờ và vui mừng được nhìn thấy nhiều vũ khí, trang thiết bị hiện đại của Việt Nam, nhất là các thiết bị UAV của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), đồng thời phấn khởi cho biết: “Tôi rất tin tưởng vào sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trong việc bảo vệ hòa bình cho đất nước, cho nhân dân”. Nhiều bạn trẻ cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến những vũ khí, khí tài hiện đại của quân đội và chia sẻ cảm xúc tự hào, cảm giác vững tâm khi đất nước có được sức mạnh quân sự như ngày hôm nay.

Theo kế hoạch, triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm sẽ diễn ra tới ngày 5-9. Với sức lan tỏa mạnh mẽ, triển lãm vẫn đang thu hút đông đảo người dân tới tham quan. Đây là cơ hội để mỗi người dân được thấy, được hiểu rõ hơn về những thành tựu lớn của đất nước, để cảm nhận rõ hơn niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của mình.

Dấu ấn tự hào của công nghệ Việt Những gian trưng bày ứng dụng công nghệ hiện đại như robot hình người cử động linh hoạt, robot giao hàng tự hành, hệ thống camera AI có khả năng nhận diện và phân tích hình ảnh trong chớp mắt… là điểm nhấn thu hút tại triển lãm. Những thiết bị tưởng chừng chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng nay xuất hiện ngay giữa không gian triển lãm thành tựu đất nước, mang đến cho công chúng trải nghiệm trực tiếp về thành quả đổi mới sáng tạo mà Việt Nam đang từng bước làm chủ. Không dừng ở các sản phẩm mang tính trình diễn, triển lãm lần này còn giới thiệu hàng loạt công nghệ lõi và công trình nghiên cứu mang ý nghĩa chiến lược. Đó là mô hình lò phản ứng hạt nhân, radar chống drone, thiết bị 5G, vệ tinh Vinasat-1… những thành tựu khẳng định vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ cao, từ quốc phòng, năng lượng cho tới viễn thông vũ trụ.

MAI AN - BÍCH QUYÊN