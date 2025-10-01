Công ty Chứng khoán VPBank (VPBS) công bố chào bán IPO với giá 33.900 đồng/cổ phiếu

Đây là thương vụ chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong ngành chứng khoán Việt Nam từ trước đến nay. Trước đó, vào tháng 9-2025, Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) cũng vừa hoàn tất đợt IPO, huy động thành công 10.818 tỷ đồng.

Ngày 1-10, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS) đã công bố chào bán cổ phiếu ra công chúng với mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu và số lượng là 375 triệu đơn vị.

Theo đó, tổng giá trị vốn huy động dự kiến đạt gần 12.713 tỷ đồng – trở thành thương vụ chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất của ngành chứng khoán Việt Nam, tạo tiền đề để công ty mở rộng dư địa cho vay ký quỹ (margin), thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Ở mức giá chào bán này, VPBankS được định giá khoảng 63.562 tỷ đồng (tương đương hơn 2,4 tỷ USD) sau IPO.

Thời gian nhận đăng ký mua là từ 8 giờ ngày 10-10 đến 16 giờ ngày 31-10-2025. Mỗi nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa không quá 93,75 triệu cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ sau phát hành), bước khối lượng là 100 cổ phiếu. Số tiền đặt cọc bằng 10% tổng giá trị đăng ký mua.

Kết quả đăng ký và phân bổ cổ phiếu sẽ được công bố từ ngày 1-11 đến 2-11-2025, thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 3-11 đến 7-11-2025.

Cổ phiếu của VPBankS sẽ được công ty tự phân phối cũng như thông qua 3 đại lý là Công ty chứng khoán Vietcap (VCI), Công ty chứng khoán SSI (SSI) và Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS).

Tại mức giá chào bán 33.900 đồng/cổ phiếu và kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025, tỷ lệ P/E (giá trên lợi nhuận ròng) của VPBankS ở mức 14,3 lần, trong khi P/B (giá trên giá trị sổ sách) tính đến cuối quý 3-2025 ước đạt 2,5 lần – cả hai đều thấp hơn so với mặt bằng chung của thị trường.

Tin liên quan Dồn dập IPO: Cơ hội nâng chất thị trường chứng khoán

NHUNG NGUYỄN