Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi nỗ lực hoàn thành nhiều chỉ tiêu năm 2026

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhằm tổng kết năm 2025 và thông qua các mục tiêu trọng tâm cho năm 2026.

Năm 2025 tình hình thủy văn có nhiều thuận lợi với lưu lượng nước về các hồ Đơn Dương và Hàm Thuận cao hơn trung bình nhiều năm, sản lượng điện sản xuất được 3.202,70 triệu kWh, đạt hơn 111% kế hoạch. Các chỉ tiêu về sản xuất điện, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, cổ tức đều đạt và vượt kế hoạch.

Trong năm, Hội đồng quản trị đã ban hành 242 văn bản chỉ đạo, bao gồm các nghị quyết và quyết định nhằm kịp thời định hướng sát sao mọi mặt hoạt động từ sản xuất kinh doanh đến quản trị nội bộ.

Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT công ty báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông, ông Đinh Kim Cương, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1 - Cổ đông chiếm cổ phần chi phối của Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi) đã ghi nhận và biểu dương những kết quả ấn tượng của công ty trong năm 2025, đặc biệt là việc vượt chỉ tiêu sản lượng điện và các chỉ tiêu tài chính trong bối cảnh ngành điện gặp nhiều khó khăn.

Ông Đinh Kim Cương đồng thời nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2026, bao gồm: đảm bảo vận hành an toàn các tổ máy, tối ưu hóa chi phí sản xuất và đấu thầu, xử lý dứt điểm các tồn tại trong đầu tư xây dựng, tích cực bám sát chính quyền để thúc đẩy chủ trương đầu tư các dự án mở rộng, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực kế cận và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Ông Đinh Kim Cương, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông

Năm 2026, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đề ra mục tiêu tập trung nguồn lực vào các hạng mục cải tạo hệ thống điều khiển, nâng cấp thiết bị trạm biến áp và các công trình hạ tầng thiết yếu tại các nhà máy. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kiện toàn bộ máy nhân sự, nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và phát triển bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030.

NGỌC MINH