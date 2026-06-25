Công ty Điện lực Lâm Đồng đưa điện về buôn làng

Giữa cái nắng đầu mùa khô ở xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng là những vườn cà phê, hồ tiêu và sầu riêng xanh mướt trải dài trên các sườn đồi. Tiếng máy bơm nước vận hành đều đặn thay cho hình ảnh người dân gùi từng can nước hay sử dụng những chiếc máy nổ chạy dầu tốn kém như trước đây.

Đang đứng điều khiển hệ thống tưới tiết kiệm trong gia đình, anh Điểu Cường (xã Quảng Trực) cho biết: “Nếu như trước đây muốn tưới cây phải dùng máy dầu, vừa tốn tiền vừa mất công, không điều tiết đều đặn được bộ tưới. Từ khi điện ổn định hơn, gia đình đầu tư được máy bơm, hệ thống tưới tự động nên công việc nhẹ hơn nhiều, cây trồng cũng phát triển tốt hơn”.

Nhân viên Công ty Điện lực Lâm Đồng hướng dẫn người dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn

Không riêng gia đình anh Điểu Cường, nhiều hộ dân trong khu vực đã mạnh dạn đầu tư máy bơm điện, máy cắt cỏ, máy xay xát và các thiết bị phục vụ sản xuất. Những công việc vốn phụ thuộc hoàn toàn vào sức người nay được cơ giới hóa từng bước.

Còn tại tổ dân phố Ting Wel Đơm, phường Đông Gia Nghĩa (tỉnh Lâm Đồng), điện về đã mang theo nhiều đổi thay trong cuộc sống thường ngày. Nếu như trước đây, những buổi tối của cả gia đình chỉ quanh quẩn bên ngọn đèn dầu yếu ớt thì nay ngôi nhà luôn sáng đèn. Con cái có điều kiện học tập tốt hơn, người lớn có thể tiếp cận thông tin qua tivi, điện thoại thông minh và internet. Anh Y Săn Bu Trang chia sẻ, từ khi có điện ổn định, bà con biết nhiều thông tin hơn, học hỏi được cách làm ăn mới. Con cháu học hành thuận lợi hơn, cuộc sống cũng văn minh hơn trước.

Nhân viên Điện lực Lâm Đồng quan tâm hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới sử dụng điện hiệu quả thông qua các ứng dụng

Ông Bùi Minh Huy, Trưởng Điện lực Tuy Đức, Công ty Điện lực Lâm Đồng, cho biết: “Việc đầu tư điện cho vùng sâu, vùng xa luôn gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, dân cư phân tán và chi phí đầu tư lớn. Có những khu vực phải kéo đường dây vượt đồi núi, băng qua nhiều địa hình phức tạp mới có thể cấp điện cho người dân. Dù hiệu quả kinh doanh không cao nhưng đây là nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm xã hội của ngành điện”.

Công ty Điện lực Lâm Đồng góp phần ổn định đời sống người dân khu vực biên giới

Theo ông Bùi Minh Huy, mục tiêu của ngành điện không chỉ là cung cấp điện an toàn, liên tục mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng điện ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã thay đổi rất rõ rệt. Điện không còn chỉ phục vụ chiếu sáng mà đã trở thành công cụ trực tiếp tạo ra giá trị kinh tế thông qua các hoạt động sản xuất, chế biến và dịch vụ. Ở nơi biên giới còn nhiều khó khăn, dòng điện vẫn đang ngày đêm bền bỉ chảy qua từng đường dây, mang theo niềm tin, tri thức và khát vọng vươn lên. Đó cũng chính là giá trị lớn nhất mà ngành điện đang góp phần tạo dựng trên hành trình phát triển bền vững của Tây Nguyên.

THIÊN PHƯƠNG – NINH GIANG