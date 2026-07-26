Xã hội

Lâm Đồng khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa

SGGPO

Tối 25-7, tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đoàn công tác Trung ương dự lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên.

0B3A5212.JPG
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dự lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên
0B3A5206.JPG
Các đại biểu dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, hai công trình có ý nghĩa quan trọng về chính trị, xã hội và văn hóa; là nơi tổ chức các sự kiện lớn, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển của địa phương.

0B3A5254.JPG
Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ

Ông Hồ Văn Mười đề nghị các sở, ngành, địa phương và UBND phường Bắc Gia Nghĩa quản lý, khai thác hiệu quả, phát huy giá trị các công trình sau khi đưa vào sử dụng.

0B3A5313.JPG
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu cắt băng Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên

Dịp này, UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa. Ban tổ chức cũng trao 15 phần quà tặng các gia đình chính sách tại phường Nam Gia Nghĩa và Bắc Gia Nghĩa.

Trước đó, chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Nhân Cơ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Dự án Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa có diện tích hơn 19ha, tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, được thực hiện trong giai đoạn 2022-2026.

Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên có diện tích hơn 5ha, tổng mức đầu tư hơn 124 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2020-2025.

1784988831148_360736734538272250_360736734538272250_bb79f9189233565a68937db50cd7e794.jpg
Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và khu liên hợp Bảo tàng-Thư viện-Công viên nhìn từ trên cao.

Cả hai dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư.

Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

UBND phường Bắc Gia Nghĩa Hồ Văn Mười UBND tỉnh Lâm Đồng Nam Gia Nghĩa Bắc Gia Nghĩa Liên hợp Phan Văn Giang Lâm Đồng Cắt băng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn