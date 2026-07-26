Lâm Đồng khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa

Tối 25-7, tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đoàn công tác Trung ương dự lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dự lễ khánh thành Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên

Các đại biểu dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, hai công trình có ý nghĩa quan trọng về chính trị, xã hội và văn hóa; là nơi tổ chức các sự kiện lớn, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển của địa phương.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ

Ông Hồ Văn Mười đề nghị các sở, ngành, địa phương và UBND phường Bắc Gia Nghĩa quản lý, khai thác hiệu quả, phát huy giá trị các công trình sau khi đưa vào sử dụng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu cắt băng Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên

Dịp này, UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa. Ban tổ chức cũng trao 15 phần quà tặng các gia đình chính sách tại phường Nam Gia Nghĩa và Bắc Gia Nghĩa.

Trước đó, chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Nhân Cơ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Dự án Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa có diện tích hơn 19ha, tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, được thực hiện trong giai đoạn 2022-2026. Khu liên hợp Bảo tàng - Thư viện - Công viên có diện tích hơn 5ha, tổng mức đầu tư hơn 124 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2020-2025. Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa và khu liên hợp Bảo tàng-Thư viện-Công viên nhìn từ trên cao. Cả hai dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư.

MAI CƯỜNG