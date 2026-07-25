Xã hội

Đồng bào Xơ Đăng giao nộp súng tự chế, nhận quà dân sinh

SGGPO

Sáng 25-7, tại Nhà rông trung tâm xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi), Công an xã Tu Mơ Rông phối hợp với Đoàn thanh niên xã, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội – Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình Đổi súng tự chế, nhận quà dân sinh.

2aOboQmnwm0DCRoZgg5hqHzjICSM9IBUSBNc8gca.jpg
Các khẩu súng tự chế do người dân giao nộp. Ảnh: VĂN HẠNH

Tại chương trình, 15 người dân Xơ Đăng tự nguyện giao nộp 15 khẩu súng tự chế cho Công an xã. Người dân cho biết, trước đây chế tạo súng để bảo vệ nương rẫy, nhưng nay không còn sử dụng. Qua tuyên truyền của lực lượng công an, bà con nhận thức việc tàng trữ súng tự chế là vi phạm pháp luật và chủ động giao nộp, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự địa phương.

Sau khi tiếp nhận vũ khí, Công an xã Tu Mơ Rông biểu dương tinh thần tự giác của người dân và trao mỗi người một phần quà dân sinh trị giá 300.000 đồng.

2aoboqmo9ygnghh6rcktsle1f781ho2vzxpwvo0o-2478-9003.jpg
Người dân ký giao nộp súng. Ảnh: VĂN HẠNH

Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Công an xã Tu Mơ Rông, cho biết chương trình “Đổi súng tự chế, nhận quà dân sinh” nhằm vận động người dân giao nộp vũ khí tự chế, nâng cao nhận thức về nguy cơ, hệ lụy từ việc tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép. Mỗi khẩu súng được giao nộp góp phần loại bỏ nguy cơ mất an toàn, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng thôn, làng bình yên.

Tin liên quan
HỮU PHÚC

Từ khóa

Xơ Đăng Tu Mơ Rông giao nộp súng tự chế đổi súng tự chế nhận quà dân sinh Công an xã Tu Mơ Rông người dân giao nộp vũ khí súng tự chế vũ khí trái phép vận động giao nộp vũ khí an ninh trật tự đồng bào dân tộc thiểu số tuyên truyền pháp luật

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn