Đồng bào Xơ Đăng giao nộp súng tự chế, nhận quà dân sinh

Sáng 25-7, tại Nhà rông trung tâm xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi), Công an xã Tu Mơ Rông phối hợp với Đoàn thanh niên xã, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội – Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình Đổi súng tự chế, nhận quà dân sinh.

Các khẩu súng tự chế do người dân giao nộp. Ảnh: VĂN HẠNH

Tại chương trình, 15 người dân Xơ Đăng tự nguyện giao nộp 15 khẩu súng tự chế cho Công an xã. Người dân cho biết, trước đây chế tạo súng để bảo vệ nương rẫy, nhưng nay không còn sử dụng. Qua tuyên truyền của lực lượng công an, bà con nhận thức việc tàng trữ súng tự chế là vi phạm pháp luật và chủ động giao nộp, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự địa phương.

Sau khi tiếp nhận vũ khí, Công an xã Tu Mơ Rông biểu dương tinh thần tự giác của người dân và trao mỗi người một phần quà dân sinh trị giá 300.000 đồng.

Người dân ký giao nộp súng. Ảnh: VĂN HẠNH

Thiếu tá Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng Công an xã Tu Mơ Rông, cho biết chương trình “Đổi súng tự chế, nhận quà dân sinh” nhằm vận động người dân giao nộp vũ khí tự chế, nâng cao nhận thức về nguy cơ, hệ lụy từ việc tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép. Mỗi khẩu súng được giao nộp góp phần loại bỏ nguy cơ mất an toàn, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng thôn, làng bình yên.

HỮU PHÚC