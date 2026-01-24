Cư dân phá cửa cứu 3 mẹ con trong vụ cháy căn hộ chung cư ở TPHCM

Phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội, nhiều cư dân đã nhanh chóng phá cửa, đưa 3 mẹ con bị ngạt khói ra ngoài và sơ cứu kịp thời trước khi chuyển đến bệnh viện.

Sáng 24-1, tại chung cư Ehome S (phường Long Trường, TPHCM), lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, xác minh, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 3 mẹ con nguy kịch.

Theo quan sát, hiện trường vụ cháy là một căn hộ ở góc tầng 5, lô C, chung cư Ehome S. Mùi khói nồng nặc ở hành lang.

Là một trong những người tham gia cứu người, anh Nguyễn Huy V. (cư dân tầng 11, lô C), cho biết khoảng 4 giờ sáng, chuông báo cháy réo liên tục. Anh vội vàng bế con, chạy xuống sân theo lối thang bộ.

Anh Nguyễn Huy V. chia sẻ quá trình cư dân phối hợp sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện

Lúc này, người dân ở tầng 5 đã hô hoán và phá cửa, đưa 3 mẹ con nạn nhân ra ngoài. Theo anh V., rất nhiều thanh niên cùng tham gia ứng cứu.

"Bọn trẻ ngất lịm vì ngạt khói, không còn thở. Một cư dân là nhân viên y tế lập tức ép tim, hô hấp nhân tạo. Lúc đó ai làm được gì là làm, ai biết sơ cứu đều vào hỗ trợ. Mấy phút sau, bé gái nhỏ nhất có dấu hiệu sự sống.

"Tôi không làm gì đáng kể, chỉ cùng mấy người nữa lấy ô tô đưa nạn nhân đến bệnh viện. Trong lúc di chuyển, vẫn tiếp tục sơ cứu", anh V. chia sẻ.

4 giờ 30 phút sáng ngày 24-1, tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh – cơ sở y tế gần hiện trường nhất, ê-kíp cấp cứu tiến hành hồi sức cho 3 nạn nhân gồm: chị N.T.L. (32 tuổi) và 2 con gái L.T.N. (6 tuổi), L.N.L.D. (9 tuổi). Người mẹ ngưng tim, ngưng thở ngoại viện, hồi sức thành công và được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Bé L.T.N (6 tuổi) được đặt nội khí quản thở máy, chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 với chẩn đoán suy hô hấp, sốc, bỏng 35% độ 2 và 3, theo dõi bỏng đường hô hấp. Hiện tại, bệnh nhi được chuyển vào phòng mổ, nội soi khảo sát tổn thương, sinh hiệu ổn định. Bé L.N.L.Đ. (9 tuổi) được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1, hiện đang thở máy. Nguồn tin riêng cho biết, tình trạng trẻ rất nặng, nguy cơ tổn thương não do ngưng tim quá lâu.

Ngọn lửa bao trùm căn hộ tại tầng 5 khiến 3 mẹ con nguy kịch

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng bảo vệ và cư dân cũng nỗ lực dập lửa.

"May mắn là đội ngũ bảo vệ, cư dân đều được tập huấn phòng cháy chữa cháy định kỳ nên bình tĩnh xử trí”, anh V. nói.

Anh Nguyễn Văn Dũng, cư dân chung cư cho biết, tại hiện trường, vị trí cháy nặng nhất là chiếc giường tầng đặt ở khu vực phòng khách, 3 mẹ con mắc kẹt bên trong phòng ngủ.

Hàng xóm ở căn hộ đối diện dùng bình chữa cháy phá cửa, cùng với nhiều thanh niên đưa nạn nhân ra ngoài sơ cứu. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn chỉ có 3 mẹ con ở nhà.

"Cầu mong 3 mẹ con sẽ hồi phục. Từ sáng đến giờ, chúng tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, liên tục theo dõi thông tin để biết tình hình của bọn trẻ", anh Dũng chia sẻ.

GIAO LINH