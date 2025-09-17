Một cụ ông 91 tuổi nhập viện trong tình trạng nhịp tim chỉ còn 39 lần/phút, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi quyết định phẫu thuật đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cứu bệnh nhân.

Ngày 17-9, thông tin Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, bệnh nhân V.T. (91 tuổi, trú xã Nghĩa Giang) được gia đình đưa vào viện trong tình trạng khó thở, chóng mặt, thể trạng suy kiệt, chỉ nặng 30kg.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện nhịp tim chỉ còn 39 lần/phút (trong khi người bình thường từ 60 - 90 lần/phút). Bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, viêm dạ dày, trào ngược dạ dày - thực quản, viêm phế quản mạn.

Các bác sĩ Khoa Tim mạch can thiệp - Lão khoa hội chẩn, quyết định phẫu thuật đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cứu bệnh nhân.

Cụ ông 91 tuổi được cứu sống nhờ đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hồng Vương, Khoa Tim mạch can thiệp - Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, ca phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do bệnh nhân lớn tuổi, cơ ngực mỏng, dễ nhiễm trùng. Ngoài ra, bệnh nhân bị viêm phế quản mạn nên quá trình thao tác phải hết sức thận trọng để tránh biến chứng tràn máu, tràn khí màng phổi. Sau gần 2 giờ, ê kíp đã hoàn thành ca phẫu thuật.

Hiện, nhịp tim bệnh nhân đã ổn định ở mức 60 lần/phút, sức khỏe dần hồi phục, sinh hoạt như bình thường.

NGUYỄN TRANG