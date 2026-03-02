Đắk Lắk: Khơi thông cống, người đàn ông bị nước cuốn tử vong

Theo thông tin ban đầu, tối 1-3, trên địa bàn phường Thành Nhất có mưa lớn. Lúc này, ông Đỗ Văn H. (sinh năm 1981, thuê trọ trên đường Triệu Quang Phục, phường Thành Nhất) thấy rác ứ đọng che kín miệng cống trước nhà trọ nên ra khơi thông. Trong lúc đang dọn rác, ông H. không may bị dòng nước cuốn xuống cống và trôi một đoạn khoảng 200m.
Phát hiện vụ việc, người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng tìm kiếm, dùng máy múc mở nắp cống để đưa nạn nhân ra ngoài. Ông H. sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.