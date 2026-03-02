Xã hội

Đắk Lắk: Khơi thông cống, người đàn ông bị nước cuốn tử vong

Sáng 2-3, UBND phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị nước cuốn trôi xuống cống dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, tối 1-3, trên địa bàn phường Thành Nhất có mưa lớn. Lúc này, ông Đỗ Văn H. (sinh năm 1981, thuê trọ trên đường Triệu Quang Phục, phường Thành Nhất) thấy rác ứ đọng che kín miệng cống trước nhà trọ nên ra khơi thông. Trong lúc đang dọn rác, ông H. không may bị dòng nước cuốn xuống cống và trôi một đoạn khoảng 200m.

z7577635347976578260790df9125ddcafc2bd90de5559-17724155619141304007791.jpg
Lực lượng chức năng dùng máy múc để mở các nắp cống tìm ông H.

Phát hiện vụ việc, người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng tìm kiếm, dùng máy múc mở nắp cống để đưa nạn nhân ra ngoài. Ông H. sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

