Cử tri kiến nghị giải quyết dứt điểm tình trạng quy hoạch treo, ô nhiễm môi trường

Ngày 12-6, Tổ đại biểu số 10 HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Rạch Dừa và phường Tam Thắng trước Kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM.

* Chiều 12-6, tại phường Rạch Dừa, cử tri đã phản ánh với Tổ đại biểu số 10 HĐND TPHCM nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề dân sinh bức thiết, trong đó nổi lên là tình trạng quy hoạch treo kéo dài, ô nhiễm môi trường, ngập úng và hạ tầng giao thông.

Tổ đại biểu số 10 HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri tại phường Rạch Dừa. Ảnh: QUANG VŨ

Tại hội nghị, cử tri Lê Văn Sử (khu phố 11, phường Rạch Dừa) bày tỏ bức xúc về việc khu C thuộc dự án Khu đô thị Chí Linh (phường Rạch Dừa) đã được quy hoạch hơn 30 năm nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai. Do đó, hàng trăm hộ dân có đất nằm trong phạm vi dự án bị hạn chế quyền sử dụng đất, nhà cửa xuống cấp nhưng không thể sửa chữa, xây dựng. Mặt khác, nhiều tuyến đường trong khu vực chưa được đầu tư đồng bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

“Ba thập niên trôi qua, dự án vẫn nằm trên giấy, trong khi người dân phải gánh chịu những hệ lụy từ quy hoạch treo. Chúng tôi mong các cấp chính quyền sớm rà soát, có giải pháp cụ thể để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân”, cử tri Lê Văn Sử kiến nghị.

Bên cạnh vấn đề quy hoạch, cử tri Phạm Văn Phương cũng phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh từ hai trạm trung chuyển rác nằm trong khu dân cư. Các trạm này gây mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khỏe cộng đồng. Cử tri cũng mong các cơ quan chức năng triển khai nạo vét, khơi thông các tuyến kênh thoát nước chính đi qua địa bàn, giảm thiểu tình trạng ngập úng và ô nhiễm môi trường trong mùa mưa.

Kênh thoát nước đi qua địa bàn phường Rạch Dừa ô nhiễm, không được khơi thông, nạo vét. Ảnh: QUANG VŨ

* Sáng cùng ngày, Tổ đại biểu số 10 HĐND TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Phước Thắng. Tại đây, cử tri phản ánh tình trạng ngập nước thường xuyên trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn gần cầu Cỏ May, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Nhiều ý kiến cũng đề cập đến tình trạng quy hoạch treo kéo dài tại một số dự án, làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất, xây dựng và ổn định cuộc sống của người dân.

Tình trạng ngập úng nghiêm trọng đoạn qua cầu Cỏ May thuộc đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Thắng, TPHCM). Ảnh: QUANG VŨ

Đại diện Tổ đại biểu số 10 HĐND TPHCM đã ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; theo dõi, giám sát việc xử lý nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

QUANG VŨ