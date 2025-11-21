Cử tri kiến nghị việc chậm trễ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri phản ánh những vấn đề tồn tại suốt nhiều năm. Đó là việc hàng trăm hộ dân được các nông trường của Công ty CP Cao su Bà Rịa bố trí đất, xây nhà và sinh sống ổn định, nhưng đến nay vẫn gặp khó khăn khi đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ông Nguyễn Văn Thành (ấp Bình Đức, xã Ngãi Giao) bày tỏ, việc chưa được cấp giấy tờ khiến người dân không thể vay vốn, chuyển nhượng hay xây dựng ổn định, việc phát triển kinh tế gia đình cũng gặp nhiều khó khăn.
Ghi nhận các ý kiến, đồng chí Lê Hoàng Hải cho biết, tổ đại biểu sẽ tổng hợp và chuyển đầy đủ đến HĐND TPHCM để đề xuất các sở, ngành liên quan xem xét. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, đồng chí đề nghị cử tri liên hệ trực tiếp UBND xã để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.