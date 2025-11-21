Cử tri kiến nghị việc chậm trễ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 21-11, tổ đại biểu HĐND TPHCM, Đơn vị số 40 do đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo, làm tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc cử tri hai xã Ngãi Giao và Bình Giã trước kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa X.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri phản ánh những vấn đề tồn tại suốt nhiều năm. Đó là việc hàng trăm hộ dân được các nông trường của Công ty CP Cao su Bà Rịa bố trí đất, xây nhà và sinh sống ổn định, nhưng đến nay vẫn gặp khó khăn khi đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đồng chí Lê Hoàng Hải (giữa) chủ trì buổi tiếp xúc cử tri

Người dân tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Ông Nguyễn Văn Thành (ấp Bình Đức, xã Ngãi Giao) bày tỏ, việc chưa được cấp giấy tờ khiến người dân không thể vay vốn, chuyển nhượng hay xây dựng ổn định, việc phát triển kinh tế gia đình cũng gặp nhiều khó khăn.

Cử tri phản ánh các nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đồng chí Lê Hoàng Hải phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Ghi nhận các ý kiến, đồng chí Lê Hoàng Hải cho biết, tổ đại biểu sẽ tổng hợp và chuyển đầy đủ đến HĐND TPHCM để đề xuất các sở, ngành liên quan xem xét. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, đồng chí đề nghị cử tri liên hệ trực tiếp UBND xã để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

Tin liên quan Phường Phước Thắng: Đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ và cải cách hành chính

TRÚC GIANG