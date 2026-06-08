Cử tri phường Phú Lợi kiến nghị quan tâm đầu tư y tế, giáo dục

Tham dự buổi tiếp xúc có các đại biểu: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Dương và Ngô Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Phú Lợi gửi đến các đại biểu HĐND TPHCM nhiều ý kiến liên quan trực tiếp đời sống dân sinh, tổ chức bộ máy ở cơ sở và yêu cầu phát triển của địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính. Nhất trí với chủ trương sáp nhập phải bảo đảm thuận lợi cho bộ máy cơ sở hoạt động ổn định, không gây xáo trộn lớn trong sinh hoạt của người dân. Cử tri cũng kiến nghị việc đặt tên khu phố mới cần được cân nhắc kỹ, phù hợp với đặc điểm lịch sử, văn hóa và truyền thống của địa phương.

Đại biểu Võ Văn Minh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri

Theo cử tri Thái Lệ Thanh (khu phố Phú Lợi 8), sau khi sáp nhập, quy mô dân số khu phố tăng lên, yêu cầu sinh hoạt cộng đồng, hội họp, tiếp dân cũng cao hơn. Do đó, thành phố cần quan tâm đầu tư, mở rộng diện tích các văn phòng khu phố, nhà sinh hoạt cộng đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Cử tri phường Phú Lợi tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM

Y tế và giáo dục là hai lĩnh vực được nhiều cử tri quan tâm, kiến nghị. Đó là đề nghị thành phố sớm hoàn thiện, đưa vào sử dụng Bệnh viện 1.500 giường để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng lớn của người dân; đồng thời có giải pháp căn cơ bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư y tế trong danh mục bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, điều trị bệnh.

Về giáo dục, cử tri mong muốn thành phố tiếp tục ưu tiên nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất để đảm bảo mục tiêu 100% học sinh được học 2 buổi/ngày, kéo giảm sĩ số học sinh trên mỗi lớp theo đúng tiêu chuẩn quy định, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học. Cử tri cũng kiến nghị thành phố nghiên cứu, ban hành các chính sách đặc thù cho ngành y tế và giáo dục nhằm thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của đô thị đặc biệt.

Các cử tri đóng góp ý kiến, kiến nghị đến các đại biểu

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND TPHCM, đồng chí Võ Văn Minh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và sát thực tế của cử tri phường. Đồng chí Võ Văn Minh cho biết, thành phố luôn quan tâm đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, y tế, nhất là bảo đảm phòng học, sĩ số học sinh trên lớp học tại các khu vực đông dân cư và khám chữa bệnh cho người dân.

Đồng chí Võ Văn Minh (giữa) trao đổi với các cử tri phường Phú Lợi

Chủ tịch HĐND TPHCM thông tin, trong dự thảo Luật đô thị đặc biệt đang được TPHCM xây dựng, các nội dung về y tế, giáo dục cũng được chú trọng. Khi luật được xem xét, thông qua, những cơ chế mới sẽ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn, trong đó có lĩnh vực y tế, giáo dục, tạo thêm động lực phát triển cho thành phố. Đối với các kiến nghị của cử tri, đồng chí khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ, phân loại chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, đồng thời trình bày tại kỳ họp HĐND Thành phố sắp tới.

Kỳ họp thứ ba HĐND thành phố dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 19-6-2026 để xem xét, thông qua nhiều báo cáo và nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

DUY TRẦN