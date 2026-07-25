Trao di ảnh phục dựng tặng thân nhân liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM đã tổ chức trao di ảnh phục dựng đến thân nhân liệt sĩ như một món quà tri ân đầy ý nghĩa.

Đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Mỹ trao di ảnh cho thân nhân liệt sĩ

Tại phường Phú Mỹ, đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường làm trưởng đoàn, đến tận nhà trao các di ảnh đã được phục dựng cho thân nhân liệt sĩ đang sinh sống tại khu phố Thị Vải và khu phố Tân Hạnh.

Đoàn đã trao di ảnh liệt sĩ Trần Minh Huệ (sinh năm 1947, quê Kỳ Trịnh, Kỳ Anh, Nghệ Tĩnh trước đây), hy sinh ngày 23-7-1981 tại mặt trận Tây Nam, đến thân nhân đang sinh sống tại tổ 13, khu phố Thị Vải.

Những bức di ảnh được trao tận tay thân nhân liệt sĩ như một món quà tri ân đầy ý nghĩa

Đoàn cũng trao di ảnh liệt sĩ Nguyễn Văn Tạo (sinh năm 1955, quê TPHCM), hy sinh ngày 27-4-1978 tại núi Ông Trịnh, đến thân nhân tại tổ 12, khu phố Tân Hạnh.

Đón nhận di ảnh, thân nhân các liệt sĩ bày tỏ niềm xúc động và gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thành đoàn TPHCM trao tặng di ảnh liệt sĩ cho thân nhân đang sinh sống tại đặc khu Côn Đảo

* Dịp này, Thành đoàn TPHCM cũng tổ chức trao tặng di ảnh liệt sĩ đến thân nhân đang sinh sống tại đặc khu Côn Đảo.

Tại chương trình, đoàn trao di ảnh liệt sĩ Hoàng Trọng Huề (sinh năm 1939, hy sinh ngày 22-6-1966 tại mặt trận phía Nam) đến bà Lê Thị Diệm (vợ liệt sĩ Hoàng Trọng Huề); trao di ảnh liệt sĩ Đặng Ngọc Bê (sinh năm 1951, hy sinh ngày 25-3-1974 tại mặt trận Đường 9) đến bà Trương Thị Phồn (vợ liệt sĩ Đặng Ngọc Bê), đều đang sinh sống tại đặc khu Côn Đảo.

Thân nhân liệt sĩ xúc động khi được nhận di ảnh

* Ngày 25-7, phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức họp mặt và trao 19 di ảnh phục dựng cho thân nhân liệt sĩ.

Clip trao di ảnh phục dựng cho thân nhân liệt sĩ

Đại diện chính quyền địa phương cùng thân nhân liệt sĩ nhận ảnh phục dựng

Đây là hoạt động tri ân do Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp Công an TPHCM và nhóm phục dựng ảnh Team Lee thực hiện, nhằm khôi phục những bức ảnh liệt sĩ đã hư hỏng, phai màu theo thời gian, góp phần lưu giữ hình ảnh các anh hùng liệt sĩ và lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Anh Vũ Quốc Hùng cùng gia đình bên di ảnh của ông và chú là liệt sĩ Vũ Văn Đừng, Vũ Văn Cảnh

Không khí hội trường lắng lại khi từng bức chân dung được trao tận tay các gia đình. Nâng niu di ảnh, những ánh mắt nghẹn ngào dõi theo từng đường nét gương mặt người thân đã hy sinh hơn nửa thế kỷ trước khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Từ tấm ảnh cũ mờ, rách sau khi được phục dựng đã hiện lên rõ nét những người lính như vừa trở về trong vòng tay gia đình.

Bà Hoàng Thị Cưu, vợ liệt sĩ Ngô Văn Gát nhận di ảnh phục dựng

Ôm chặt bức chân dung người chồng hy sinh năm 1968 trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, bà Hoàng Thị Cưu, vợ liệt sĩ Ngô Văn Gát, không giấu được xúc động. Bà cho biết tấm ảnh cũ là kỷ vật quý giá nhất gia đình gìn giữ suốt gần 60 năm.

"Tôi không nghĩ có ngày lại được nhìn thấy khuôn mặt của ông ấy rõ như thế này. Giờ con cháu sẽ luôn nhớ được gương mặt của cha, của ông mình. Tôi thấy như ông ấy vừa trở về với mẹ con tôi", bà nghẹn ngào chia sẻ.

Bà Hoàng Thị Cưu cùng đại diện lãnh đạo phường Tam Thắng dâng hương tưởng nhớ liệt sĩ Ngô Văn Gát

Còn ông Nguyễn Văn Tuyên lặng người khi nhận bức chân dung phục dựng của cha là liệt sĩ Nguyễn Trung Thành, hy sinh năm 1969 tại chiến trường Quảng Trị. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, gia đình vẫn chưa tìm được phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Trung Thành.

Ông Nguyễn Văn Tuyên con trai liệt sĩ Nguyễn Trung Thành bên di ảnh vừa được phục dựng

Theo ông Tuyên, bức ảnh được phục dựng là kỷ vật vô giá khi gia đình chưa thể đưa cha trở về quê hương. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ mang lại những thông tin quý, giúp gia đình tìm được phần mộ của cha sau hơn nửa thế kỷ xa cách.

Nhiều thân nhân liệt sĩ tham dự chương trình đều xúc động khi lần đầu được nhìn rõ chân dung người thân. Nhiều người con sinh ra khi cha đã hy sinh nay mới được ngắm rõ gương mặt cha qua bức ảnh phục dựng.

Theo ông Phạm Văn Tuấn, đại diện nhóm phục dựng ảnh Team Lee, trong đợt phối hợp với Bộ Tư lệnh TPHCM và Công an TPHCM, nhóm đặt mục tiêu phục dựng, trao tặng hơn 1.000 di ảnh cho thân nhân các liệt sĩ. Đến nay, sau khi tiếp nhận thông tin từ 168 xã, phường với hơn 10.000 di ảnh liệt sĩ, nhóm đã phục dựng khoảng 200 ảnh, trong đó gần 100 ảnh đã được bàn giao cho Bộ Tư lệnh TPHCM và trao tận tay các gia đình.

Ông Trần Hữu Lạc (phường Bàn Cờ, TPHCM) đón nhận di ảnh phục dựng của ba là liệt sĩ Trần Hữu Nghiệp và mẹ là liệt sĩ Nguyễn Thị Thắm

Trao di ảnh phục dựng cho thân nhân 16 liệt sĩ tại phường Bình Đông (TPHCM)

Trước đó, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp Công an TPHCM và nhóm phục dựng ảnh Team Lee đã trao di ảnh phục dựng cho thân nhân liệt sĩ tại các phường Bàn Cờ, Bình Đông.

NGÔ CHIẾN - MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI - NGUYỄN NAM - MẠNH THẮNG