Kết nạp Đảng cho 2 học sinh ưu tú tại Bia tưởng niệm thanh niên xung phong

Trong không khí kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Chi bộ Trường THPT Trần Phú, xã Kim Long, TPHCM, tổ chức lễ kết nạp Đảng cho hai học sinh ưu tú Trần Thủy Tiên và Nguyễn Lê Diễm Trinh, cùng học lớp 12A2 năm học 2025-2026, tại Bia tưởng niệm thanh niên xung phong Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đại diện Chi bộ Trường THPT Trần Phú trao quyết định kết nạp Đảng cho học sinh ưu tú Nguyễn Lê Diễm Trinh

Hai đảng viên mới đều có thành tích nổi bật trong học tập và hoạt động phong trào. Cả hai đạt danh hiệu Học sinh tiêu biểu xuất sắc, Chiến sĩ Hoa phượng đỏ cấp trường, Học sinh 3 tốt cấp trường và cấp xã năm học 2025-2026; hiện hoàn thiện hồ sơ xét danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp thành phố.

Riêng em Trần Thủy Tiên là Phó Bí thư Đoàn trường, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên.

Tại buổi lễ, Chi bộ Trường THPT Trần Phú công bố và trao quyết định kết nạp Đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kim Long cho hai quần chúng ưu tú.

Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai đảng viên mới tuyên thệ, bày tỏ quyết tâm tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Lễ kết nạp Đảng được tổ chức đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại một “địa chỉ đỏ”, trở thành dấu mốc đáng nhớ đối với hai đảng viên trẻ. Đây cũng là hoạt động giáo dục truyền thống, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến cho học sinh.

Hai học sinh vinh dự được kết nạp Đảng đúng dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại một địa chỉ đỏ.

Chúc mừng hai đảng viên trẻ, đồng chí Hồng Như Vàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Long, đề nghị Chi bộ và Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để những “hạt giống đỏ” học tập, rèn luyện và phát huy năng lực.

Đồng chí Hồng Như Vàng cũng đề nghị nhà trường đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên trong học sinh; đồng thời mong muốn đội ngũ giáo viên tiếp tục nêu gương về phẩm chất, đạo đức, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

KHÁNH CHI