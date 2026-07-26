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Phường Phước Thắng:

Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 400 bà con giáo dân

SGGPO

Sáng 26-7, UBND phường Phước Thắng (TPHCM) phối hợp Giáo xứ Hải Đăng tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hơn 400 bà con giáo dân trên địa bàn.

Tại chương trình, các y, bác sĩ Phòng khám Đa khoa quốc tế Timec Sài Gòn (TPHCM) thực hiện khám tổng quát, siêu âm, điện tim, xét nghiệm máu, đo huyết áp, kiểm tra thị lực, tư vấn và chẩn đoán một số bệnh thường gặp.

Qua thăm khám, nhiều trường hợp mắc tăng huyết áp, đái tháo đường và các bệnh lý mạn tính được hướng dẫn theo dõi, quản lý sức khỏe, đồng thời tư vấn đến cơ sở y tế để kiểm tra chuyên sâu khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

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Bà con giáo dân được thăm khám sức khỏe toàn diện

Đối với những người cao tuổi sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, UBND phường bố trí xe đưa đón từ nơi ở đến điểm khám và ngược lại, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi.

Chương trình được tổ chức vào sáng chủ nhật, thời điểm đông đảo bà con giáo dân đến nhà thờ, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa chính quyền địa phương với đồng bào Công giáo.

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Lãnh đạo phường Phước Thắng tặng quà cho bà con giáo dân có hoàn cảnh khó khăn

Bà Nguyễn Thị Loan, bày tỏ niềm vui khi được khám sức khỏe miễn phí ngay tại địa phương. Theo bà, việc tổ chức khám vào thời gian bà con đi lễ giúp người cao tuổi thuận tiện kiểm tra sức khỏe, đồng thời thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với người dân, nhất là những người chưa có điều kiện khám sức khỏe định kỳ.

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Người dân được lấy máu xét nghiệm

Dịp này, UBND phường Phước Thắng phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Vũng Tàu trao 5 phần quà đến bà con giáo dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo UBND phường Phước Thắng, đến nay địa phương đã khám sức khỏe cho hơn 24.000 người, đạt gần 50% dân số. Trong đó, 100% trẻ từ 0 đến dưới 6 tuổi đã được khám; các nhóm còn lại đang tiếp tục được triển khai theo kế hoạch, những trường hợp vắng mặt sẽ được khám bổ sung trong các đợt tiếp theo.

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Phước Thắng TPHCM khám sức khỏe toàn dân giáo dân Công giáo Giáo xứ Hải Đăng khám sức khỏe định kỳ

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