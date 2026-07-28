Phát huy thiết chế văn hóa ở cơ sở

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, nhiều trung tâm cung ứng dịch vụ công xã, phường từng bước khẳng định vai trò đầu mối tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, góp phần phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa ở cơ sở trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Vừa chơi, vừa tập

Đều đặn vào lúc 17 giờ mỗi ngày, không khí tại Nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương (phường Diên Hồng) lại nhộn nhịp khi các em nhỏ cùng nhau đếm nhịp khởi động, rồi hào hứng tham gia những hoạt động như vượt chướng ngại vật, bật nhảy, chuyền gậy tiếp sức hay các trò chơi vận động theo nhóm.

Lớp “Điền kinh phát triển tầm vóc thiếu nhi” do Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng tổ chức từ ngày 1-6 đến ngày 31-8, hoàn toàn miễn phí, đã thu hút khoảng 25 em nhỏ tham gia. Các buổi tập diễn ra vào lúc 17 giờ - 18 giờ 15 vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu và từ 9 giờ - 10 giờ 15 thứ bảy tại một số cơ sở trực thuộc trung tâm: Nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương (số 7A/5 đường Thành Thái); câu lạc bộ Nguyễn Tri Phương (số 9 đường Thành Thái)...

Thiếu nhi tham gia trò chơi vận động ở lớp điền kinh phát triển tầm vóc tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng, TPHCM. ẢNH: Quang Thịnh

Sức hút của chương trình đến từ cách tổ chức mới mẻ, khi các em được tiếp cận mô hình kết hợp giữa vui chơi và tập luyện qua những trò chơi tập thể: vượt chướng ngại vật, bật nhảy qua vòng, ném bóng mềm, chuyền gậy... Huấn luyện viên Đinh Quang Thịnh cho biết, lớp tập được xây dựng theo hướng lấy các em làm trung tâm. Các bài tập về tốc độ, sức bền, phản xạ hay sức bật được chuyển hóa thành trò chơi phù hợp với lứa tuổi. Mỗi buổi tập được thiết kế như một hành trình khám phá và thử thách, giúp trẻ hào hứng tham gia thay vì cảm giác bị ép tập luyện.

“Chúng tôi mong muốn tạo ra một sân chơi giúp các em phát triển thể chất, nhất là chiều cao, đồng thời mang đến niềm vui và sự gắn kết cộng đồng. Xa hơn, đây cũng là môi trường để phát hiện những thiếu nhi có năng khiếu thể thao nhằm bồi dưỡng cho các đội tuyển của địa phương”, anh Quang Thịnh chia sẻ.

Ngồi nghỉ sau một lượt tập, em Võ Nguyễn Đan Thanh (14 tuổi, ngụ phường Diên Hồng) kể, Thanh biết đến lớp tập qua bạn bè giới thiệu và hào hứng đăng ký tham gia. “Đến đây sinh hoạt, em tìm được môn thể thao yêu thích. Lúc mới tập tuy có hơi đau chân vì chưa quen vận động, nhưng sau đó em thấy cơ thể khỏe hơn nhiều. Em thích cảm giác được giải tỏa áp lực qua các bài vận động”, Đan Thanh bày tỏ.

Còn em Thái Minh Khoa (13 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng) nhận thấy bản thân khỏe hơn, chạy nhanh hơn sau thời gian tập luyện. “Tập xong, em ăn ngon và ngủ ngon hơn. Điều em thích nhất là được tham gia nhiều trò chơi hay, quen thêm nhiều bạn mới”, Minh Khoa nói.

Phát huy vai trò tổ chức từ cơ sở

Theo ông Lê Quang Luận, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng, ý tưởng xây dựng lớp tập xuất phát từ nhu cầu thực tế của phụ huynh trong dịp hè. Dù là chương trình miễn phí, các buổi tập vẫn được hướng dẫn bởi đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp đến từ đội tuyển điền kinh TPHCM. Sự tận tâm và bài bản trong cách tổ chức giúp các em nhanh chóng làm quen với các kỹ năng vận động cơ bản, đồng thời hình thành tính kỷ luật và tinh thần vượt khó.

Thanh thiếu niên tham gia tập luyện tại Nhà thi đấu Nguyễn Tri Phương. ẢNH: Thư Nguyễn

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng lớp tập, đồng thời nghiên cứu mở rộng thêm nhiều mô hình thể thao phù hợp với từng nhóm đối tượng trong cộng đồng. Ngoài ra, lớp “Điền kinh phát triển tầm vóc thiếu nhi” là cách để Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng phát huy vai trò của thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở.

Đó cũng là hướng đi mà nhiều địa phương đang triển khai. Ông Nguyễn Văn Tiện, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Kim Long, thông tin, chỉ trong khoảng một tháng rưỡi đầu kỳ nghỉ hè năm 2026, trung tâm đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, như hội thi vẽ tranh “Bác Hồ của chúng em”, hội thi “Tiếng hát Sơn ca”, giải bóng đá U12, lớp truyền dạy cồng chiêng của đồng bào Chơ Ro và vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc TPHCM. Mỗi hoạt động đều thu hút hàng trăm thanh thiếu nhi tham gia, tạo nên một mùa hè sôi động tại một xã còn nhiều khó khăn.

Theo ông Tiện, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã cần trở thành đầu mối điều phối hoạt động văn hóa, thể thao; hỗ trợ chuyên môn, kết nối nguồn lực, tổ chức các sân chơi theo cụm xã và từng bước trở thành “vườn ươm” phát hiện, bồi dưỡng tài năng cho phong trào cơ sở.

Từ lớp điền kinh miễn phí ở phường Diên Hồng đến những hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi ở xã Kim Long, có thể thấy, khi được tổ chức bài bản và phù hợp với nhu cầu người dân, các thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở giữ vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

NGUYỄN ANH