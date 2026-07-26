Ấm áp chương trình “Đoàn kết – Nghĩa tình” và lắng nghe tiếng nói người lao động

Ngày 25-7, thiết thực kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Uyên, TPHCM, phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Tân Uyên – Đoàn kết – Nghĩa tình” gắn với Hội nghị “Tháng nghe dân nói” và “Nghe đoàn viên, người lao động nói” tháng 7-2026.

Tại chương trình, người dân, công nhân lao động đã trực tiếp đối thoại cùng địa phương, cơ quan đơn vị về nhiều vấn đề như: chăm sóc sức khỏe người có công, hỗ trợ vốn vay việc làm, an ninh trật tự, phòng chống ma túy tại các khu nhà trọ,... Đại diện lãnh đạo UBND phường và các ngành chuyên môn đã tiếp thu, trao đổi, giải đáp các kiến nghị.

Dịp này, đại diện Công ty Điện lực Bình Dương đã trao 20 thẻ BHYT cho gia đình chính sách, có công với cách mạng. Phường Tân Uyên trao phương tiện sinh kế từ "Quỹ Vì người nghèo" phường cho hội viên phụ nữ khó khăn; trao 3 sổ tiết kiệm cùng quà tri ân từ Hội Nông dân cho các hội viên là thương binh, bệnh binh; tặng 29 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tốt và trao nhiều phần quà thiết thực cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

DUY TRẦN