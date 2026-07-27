Để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với địa phương

Xã Bàu Bàng (TPHCM) là địa phương có nhiều khu công nghiệp với hàng chục ngàn công nhân. Để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài, địa phương luôn tạo điều kiện để tổ chức công đoàn đổi mới phương thức hoạt động, thực sự là cầu nối hiệu quả giữa người lao động, doanh nghiệp và chính quyền.

Gần gũi hơn với người lao động

Xã Bàu Bàng hiện có khoảng 600 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 33.000 lao động, trong đó gần 27.000 công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Lực lượng lao động đến từ nhiều địa phương với điều kiện sống và nhu cầu tiếp cận thông tin khác nhau, do vậy đặt ra yêu cầu đối với tổ chức công đoàn về đổi mới phương thức tuyên truyền là hết sức cần thiết, nhằm hướng mạnh về cơ sở và đến gần người lao động hơn.

Ông Lưu Thế Thuận, Chủ tịch công đoàn xã Bàu Bàng xã cho biết, để các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng đến với người lao động, trước hết phải có đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nhiệt tình ngay tại doanh nghiệp. Cán bộ công đoàn vừa gần gũi người lao động, vừa kịp thời nắm bắt tâm tư của công nhân để tuyên truyền các chủ trương, chính sách và tổ chức các phong trào thi đua, hỗ trợ giải quyết những vấn đề phát sinh, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Công đoàn xã Bàu Bàng tổ chức hội nghị giao ban công đoàn cơ sở

Đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở phải là cầu nối giữa doanh nghiệp với người lao động. Khi được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền và ứng dụng công nghệ số, họ góp phần lan tỏa thông tin chính thống, hạn chế thông tin sai lệch trên không gian mạng, đồng thời phát hiện sớm những vướng mắc trong quan hệ lao động để phối hợp tháo gỡ ngay từ cơ sở.

Khi người lao động cảm nhận được sự đồng hành, lắng nghe và bảo vệ quyền lợi của mình, doanh nghiệp cũng có thêm nền tảng để ổn định sản xuất, giữ chân lao động và phát triển lâu dài. Những việc làm thiết thực ấy sẽ góp phần củng cố niềm tin của công nhân đối với tổ chức công đoàn.

Đổi mới phương pháp tuyên truyền

Thời gian gần đây, Công đoàn xã Bàu Bàng đang từng bước đổi mới phương pháp đưa thông tin tuyên truyền đến người lao động theo hướng linh hoạt, mở rộng kênh tuyên truyền qua các nhóm Zalo, Facebook của công đoàn cơ sở; thực hiện các video clip ngắn, infographic hay các chương trình phát thanh lồng trong bữa ăn giữa ca giúp chính sách, pháp luật đến với công nhân một cách gần gũi, dễ tiếp nhận hơn.

Một doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và đại diện người lao động

Không chỉ chú trọng tuyên truyền, Công đoàn xã Bàu Bàng còn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ công nhân ngay tại doanh nghiệp. Đó là tổ chức các chương trình: “Phở yêu thương 2026”, phục vụ khoảng 12.000 suất ăn; hay “Siêu hội gia đình”, thu hút gần 4.000 công nhân và người thân tham gia. Những hoạt động trên không chỉ mang ý nghĩa an sinh mà còn là dịp để công đoàn lắng nghe tâm tư, phổ biến pháp luật, xây dựng nếp sống văn hóa và tăng sự gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp.

Đồng hành với tổ chức công đoàn, nhiều doanh nghiệp cũng kỳ vọng đội ngũ cán bộ công đoàn và công nhân cốt cán phong trào sẽ tiếp tục được nhân rộng. Ông Jiao Hua Qiang, Giám đốc Công ty TNHH Johnson Cabinets chia sẻ: “Khi cán bộ công đoàn thường xuyên có mặt tại doanh nghiệp, nhiều tâm tư, kiến nghị của công nhân được tiếp nhận và giải quyết ngay từ cơ sở. Điều đó không chỉ giúp người lao động yên tâm gắn bó với doanh nghiệp mà còn góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững”.

Thực tiễn tại Bàu Bàng cho thấy, khi mỗi công đoàn cơ sở có những cán bộ tâm huyết, mỗi doanh nghiệp có lực lượng công nhân phong trào cốt cán đủ uy tín để kết nối người lao động với tổ chức công đoàn, quan hệ lao động sẽ ngày càng hài hòa, ổn định, góp phần giữ vững môi trường đầu tư an toàn và bền vững.

VĂN SƠN