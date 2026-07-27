Nhiều hoạt động tri ân người có công

Ngày 27-7, nhiều địa phương, đơn vị tại TPHCM tổ chức các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chợ Quán tổ chức họp mặt kỷ niệm, phát động hoạt động tri ân liệt sĩ tại các gia đình thờ cúng chính trên địa bàn. Đến dự có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trịnh Thị Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao quà tri ân thương binh tiêu biểu trên địa bàn phường Chợ Quán

Tại chương trình, các đại biểu ôn lại truyền thống Ngày Thương binh - Liệt sĩ, giới thiệu công trình số hóa dữ liệu liệt sĩ do các gia đình thờ cúng chính trên địa bàn quản lý. Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trao quà tri ân các thương binh tiêu biểu, thân nhân liệt sĩ tham gia công tác mặt trận, đoàn thể; đồng thời phối hợp UBND phường hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà và tặng bàn thờ gia tiên cho một số gia đình liệt sĩ.

Phường Chợ Quán tri ân người có công, gia đình chính sách trên địa bàn

Cùng ngày, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Mỹ tổ chức lễ viếng Đền thờ liệt sĩ Mỹ Xuân và họp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tham dự có đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phú Mỹ, cùng lãnh đạo địa phương, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân.

Phường Phú Mỹ tổ chức lễ viếng đền thờ liệt sĩ

Sau lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu ôn lại truyền thống Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Hiện phường Phú Mỹ đang chăm lo hơn 380 đối tượng chính sách, địa phương duy trì hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Lãnh đạo phường Phú Mỹ dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ Mỹ Xuân

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Mỹ phối hợp các cơ sở Phật giáo trao 50 phần quà cho thương binh, bệnh binh nặng và gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng, tổng kinh phí 100 triệu đồng do Thượng tọa Thích Tâm Trụ cùng chư tôn đức, tăng ni, phật tử và các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Mỹ tri ân các thương binh, bệnh binh nặng trên địa

Dịp này, tại phường Vũng Tàu, Ban Chấp hành Cụm III (Bà Rịa - Vũng Tàu), Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TPHCM tổ chức gặp mặt, trao 26 phần quà tri ân đến 2 thương binh là hội viên của Cụm và 24 thương binh có hoàn cảnh khó khăn tại các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa và đặc khu Côn Đảo.

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