Lan tỏa nghĩa tình, tri ân người có công với cách mạng

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM đã tổ chức các hoạt động thiết thực tri ân người có công với cách mạng, từ trao nhà tình nghĩa, dâng hương tưởng niệm đến thăm hỏi, chăm lo các gia đình chính sách.

Đại diện Bộ Tư lệnh TPHCM và lãnh đạo phường Bến Cát trao quà cho gia đình bà Huỳnh Thị Lan tại lễ bàn giao

Ngày 27-7, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex - Công ty cổ phần và phường Bến Cát, tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa Quân - Dân cho gia đình bà Huỳnh Thị Lan (khu phố Bến Tượng).

Ngôi nhà được khởi công từ ngày 9-7 và hoàn thành ngày 25-7-2026, với diện tích 64,8m². Công trình được sửa chữa toàn diện, gồm tháo dỡ phần nhà xuống cấp, xây mới các hạng mục cần thiết, lợp mái, sơn tường, lát nền, cải tạo hệ thống điện và nhiều hạng mục phụ trợ khác.

Các đơn vị trao những phần quà ý nghĩa cho gia đình bà Lan

Tổng kinh phí thực hiện 100 triệu đồng do Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex - Công ty cổ phần, tài trợ.

Dịp này, Bộ Tư lệnh TPHCM, đơn vị tài trợ và địa phương đã trao nhiều phần quà, đồng thời tổ chức chương trình “Mâm cơm nghĩa tình”, góp phần lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

“Mâm cơm nghĩa tình” được lồng ghép trong chương trình

Trước đó, UBND phường Chánh Hiệp cũng bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đặng Xuân Minh, con liệt sĩ, ngụ khu phố Hiệp An 7. Công trình có tổng kinh phí hơn 175 triệu đồng. Ban tổ chức đã trao nhiều phần quà, động viên gia đình ổn định cuộc sống trong ngôi nhà mới.

Phường Chánh Hiệp và TAND khu vực 15 – TPHCM, tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Đặng Xuân Minh

Cùng với hoạt động chăm lo nhà ở, nhiều địa phương tại TPHCM đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tại phường Phú Lợi, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tổ chức đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, Đài Liệt sĩ phường, Di tích lịch sử Nhà tù Phú Lợi và Bia tưởng niệm liệt sĩ trong khuôn viên Đảng ủy phường.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục chăm lo người có công với cách mạng.

Trước đó, phường Phú Lợi cũng tổ chức chương trình nghệ thuật “Đêm nhạc tri ân” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ.

Đại diện lãnh đạo phường Phú Lợi trao quà cho gia đình chính sách

Trong khi đó, phường Phú An tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, cán bộ, lực lượng vũ trang và các đoàn thể.

Phường Phú An tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa vào sáng 27-7

Chương trình là buổi “Cà phê sáng - Tháng nghe dân nói” với chủ đề “Chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình có công và an sinh xã hội” tại phường Phú An

Hội Cựu chiến binh phường Phú An cũng tổ chức chuỗi hoạt động “Tháng nghe dân nói” gắn với công tác an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa, góp phần chăm lo người có công, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và tăng cường sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền với người dân.

Tại phường Lái Thiêu, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức chương trình “Bữa cơm tri ân”, thắp nến tri ân và trao quà cho các gia đình chính sách.

Cũng trong sáng 27-7, các phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Hòa, Thuận Giao và An Phú đã tổ chức lễ viếng, dâng hương tại Đền tưởng niệm Chiến khu Thuận An Hòa.

Lãnh đạo các phường tham gia lễ dâng hương tại Đền tưởng niệm Chiến khu Thuận An Hòa

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

TÂM TRANG