Xã Thanh An tổ chức nhiều hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”

Trong đợt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, xã Thanh An (TPHCM) triển khai nhiều hoạt động tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn.

Tối 27-7, Đoàn Thanh niên xã Thanh An phối hợp Đoàn Thanh niên xã Dầu Tiếng tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Dầu Tiếng. Đây là hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Mỗi Ngọn nến thắp lên tại các phần mộ các Anh hùng liệt sĩ là nén tâm hương thành kính, sưởi ấm anh linh những người đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

﻿Đoàn Thanh niên xã Thanh An phối hợp Đoàn Thanh niên xã Dầu Tiếng tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Dầu Tiếng

Cũng trong ngày 27-7, lãnh đạo xã Thanh An cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể địa phương đã đến thăm, trao quà các cho gia đình chính sách tại các ấp Đường Long và Bàu Cây Cám.

Ông Nguyễn Hữu Chí, Bí thư Đảng ủy xã Thanh An, thăm và trao quà cho gia đình chính sách

Theo đó, xã Thanh An trao 21 phần quà, trị giá 27,3 triệu đồng; vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hơn 224 triệu đồng để tiếp tục chăm lo người có công và các gia đình chính sách.Xã còn tổ chức trao quà hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Trung ương và Thành phố với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

﻿Tọa đàm "Câu chuyện thời hoa lửa" nhằm ôn lại truyền thống cách mạng, giáo dục lòng yêu nước và tri ân các thế hệ đi trước

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Hữu Chí, Bí thư Đảng ủy xã cùng các thành viên trong đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đồng thời, gửi lời chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu noi gương cha ông, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Ông Trần Văn Cửa (thương binh) ở ấp Đường Long, xúc động chia sẻ: “Mỗi dịp 27-7, gia đình tôi đều nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Những lời thăm hỏi chân tình và món quà ý nghĩa là nguồn động viên lớn để chúng tôi tiếp tục gìn giữ truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu sống trách nhiệm, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước”.

VĂN SƠN