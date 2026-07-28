Trao kinh phí chữa bệnh cho thương bệnh binh và sửa chữa nhà cho hộ khó khăn

Ngày 28-7, Ủy ban MTTQ phường Phú Mỹ đã bàn giao nhà sửa chữa cho bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho 4 đối tượng chính sách; đồng thời xã Long Điền (TPHCM) khởi công sửa chữa Nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Phạm Thị Liêm, là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

* Ngày 28-7, Ủy ban MTTQ phường Phú Mỹ phối hợp với Công ty Cổ phần Posco Yamato Vina (KCN Phú Mỹ 2) tổ chức lễ bàn giao sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Phạm Thị Minh (ngụ tại tổ 9, khu phố Thị Vải). Bà Minh là bệnh binh, tỷ lệ thương tật 61%, có hoàn cảnh khó khăn.

﻿Lễ bàn giao công trình sửa chữa nhà "Đại đoàn kết" cho bà Phạm Thị Minh do Công ty Cổ phần Posco Yamato Vina hỗ trợ

Căn nhà của bà Minh đang ở được xây dựng đã lâu. Trải qua nhiều năm, căn nhà bị hư hỏng, xuống cấp, mái tôn mục nát, tường nứt, bong tróc… Do tuổi cao, sức yếu, kinh tế khó khăn nên bà không có tiền sửa chữa, xây mới.

Căn nhà của bà Minh được Công ty Cổ phần Posco Yamato Vina hỗ trợ 40 triệu đồng để thay tôn, gắn la-phông trần nhà, sửa chỗ tường bị nứt và sơn lại tường toàn bộ căn nhà. Sau gần một tháng thực hiện, đến nay công trình hoàn thành và được bàn giao.

Ủy ban MTTQ phường Phú Mỹ hỗ trợ chi phí chữa bệnh thương bệnh binh

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Mỹ đã đến thăm và hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho 4 đối tượng chính sách bị bệnh nặng, mỗi người 20 triệu đồng, gồm: bà Phan Thị Việt (sinh năm 1953, trú tại khu phố Thị Vải), là vợ liệt sĩ, đang thờ cúng mẹ Việt Nam Anh hùng; ông Nguyễn Công Dương (sinh năm 1945, trú tại khu phố Phú Thạnh) là thương binh 31%; ông Đào Thanh Bình (sinh năm 1952, trú tại khu phố Vạn Hạnh) nhiễm chất độc hóa học ; ông Nguyễn Văn Trúc (sinh năm 1956, trú tại khu phố Mỹ Thạnh), bệnh binh 61%.

* Cũng trong ngày 28-7, Ủy ban MTTQ xã Long Điền (TPHCM) khởi công sửa chữa Nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Phạm Thị Liêm, là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Điền kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình bà Phạm Thị Liêm

Bà Phạm Thị Liêm tuổi đã cao, mất sức lao động, hiện sống cùng con dâu và cháu. Do điều kiện kinh tế khó khăn, căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, không còn bảo đảm điều kiện sinh hoạt, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Căn nhà bà Liêm được sửa chữa với kinh phí 80 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. Khi hoàn thành, ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình sẽ giúp gia đình bà có nơi ở an toàn, ổn định hơn, góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Long Điền phát biểu tại lễ khởi công sửa chữa nhà cho bà Liêm

Từ đầu năm đến nay, xã Long Điền đã triển khai sửa chữa 4 căn nhà Đại đoàn kết. Trong đó, 1 căn đã hoàn thành và 3 căn còn lại đang thi công.

TRÚC GIANG - KHÁNH CHI