Trao quà tri ân thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách

Sáng 27-7, nhiều địa phương tại TPHCM đã tổ chức chương trình tặng quà tri ân thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7).

* Ủy ban MTTQ phường Phú Mỹ phối hợp với các cơ sở Phật giáo trên địa bàn trao 50 phần quà cho các thương binh, bệnh binh nặng và gia đình chính sách khó khăn.

Mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng, gồm 1,6 triệu đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 400 ngàn đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 100 triệu đồng, do Thượng tọa Thích Tâm Trụ, trụ trì các chùa Niết Bàn, Quan Âm cùng chư tôn đức, tăng ni, phật tử các chùa trên địa bàn đóng góp.

Đại diện UBMTTQ phường Phú Mỹ cùng Thượng tọa Thích Tâm Trụ tặng quà tri ân đến các thương binh, bệnh binh nặng, gia đình chính sách

* Tại Đền thờ Liệt sĩ Tân Hòa, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Hải (TPHCM) phối hợp cùng các nhà hảo tâm, cơ sở tôn giáo trao tặng 340 suất quà cho các cựu chiến binh, thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc da cam và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phường Tân Hải trao 340 suất quà nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27-7

Mỗi suất quà gồm 200 ngàn đồng tiền mặt và một phần quà là các nhu yếu phẩm trị giá 500 ngàn đồng. Kinh phí thực hiện chương trình trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của phường và nguồn xã hội hóa.

* Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Xuân Sơn tổ chức họp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7. Chương trình có sự tham dự của hơn 100 đại biểu là thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Tại buổi họp mặt, đại diện lãnh đạo xã thông tin về mức hỗ trợ của các nhóm đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ được nhận quà từ 500 ngàn đồng đến 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, từ nguồn ngân sách địa phương và Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, lãnh đạo xã cũng trực tiếp đến thăm, tặng quà 30 gia đình người có công tiêu biểu, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Đại diện các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ và người có công xã Xuân Sơn đã bày tỏ sự phấn khởi trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương

Dịp này, đại diện các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ và người có công kiến nghị địa phương tiếp tục quan tâm, kịp thời giải quyết những trường hợp còn vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách, quà tặng và bảo hiểm theo quy định.

NGÔ CHIẾN-KHÁNH CHI