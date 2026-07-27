Camera giữ bình yên từ cơ sở

Hệ thống camera an ninh tại nhiều phường, xã ở TPHCM giúp lực lượng chức năng phát hiện nhanh các hành vi vi phạm, truy quét tội phạm và xử lý các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Hiệu quả được thể hiện rõ tại những tuyến hẻm, khu dân cư từng khiến người dân bất an về tình hình an ninh trật tự.

Chuyển hóa những điểm phức tạp

Khoảng 10 năm trước, khu vực phía sau Bến xe An Sương, gồm hẻm tổ 15 và đường Trần Thị Cát (ấp Đông Lân, xã Bà Điểm), từng là điểm phức tạp về an ninh trật tự. Người nghiện ma túy tụ tập, tiêm chích, trộm cắp tài sản khiến các hộ dân sống trong tâm trạng lo lắng. Đến nay, tình hình đã thay đổi.

Cùng với sự vào cuộc của chính quyền và lực lượng công an, hệ thống camera an ninh được bố trí tại những vị trí trọng yếu, giúp địa phương theo dõi địa bàn và kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh.

Công an xã Hóc Môn đã lắp đặt thêm 39 camera trí tuệ nhân tạo, nâng tổng số lên 154 camera giám sát các tuyến đường, khu vực trọng điểm (ẢNH: NGUYỄN TÂN)

Ngày 21-7, Công an xã Bà Điểm rà soát, bảo trì hệ thống camera an ninh, phát quang cây xanh che khuất tầm quan sát tại một số khu vực. Hình ảnh được truyền về Trung tâm chỉ huy Công an xã để phục vụ việc theo dõi, xác minh các vụ việc.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Trưởng ấp Đông Lân, cho biết, tình trạng trộm cắp tại tuyến hẻm sau Bến xe An Sương đã giảm, không còn cảnh người nghiện đến tụ tập, tiêm chích ma túy như trước. Người dân yên tâm hơn khi sinh hoạt và đi lại trong khu vực.

Camera an ninh cũng đang được nhiều địa phương sử dụng để phát hiện các hành vi xả rác, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Giữa tháng 7, UBND xã Vĩnh Lộc xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp lén bỏ rác ở đường Rạch Cầu Suối (ấp 15) với tổng số tiền 4,5 triệu đồng. Toàn bộ hành vi vi phạm đều bị camera an ninh ghi lại. Tại xã Bình Chánh, chính quyền địa phương xử phạt

5 trường hợp xả rác ở khu vực nút giao Bình Thuận (ấp 21). Những người vi phạm phải thu gom rác đã đổ không đúng nơi quy định.

Theo chính quyền địa phương, thực tế trên cho thấy việc ứng dụng camera an ninh giúp phát hiện vi phạm kịp thời, nâng cao tính răn đe và góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Qua đó, ý thức giữ gìn vệ sinh tại các khu dân cư cũng từng bước được nâng lên.

Dữ liệu phục vụ truy xét tội phạm

Camera an ninh ngày càng trở thành nguồn dữ liệu quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tháng 3-2026, từ hình ảnh camera trước nhà người dân, Công an phường Bình Tân đã nhanh chóng xác định và bắt giữ đối tượng Trần Văn Bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Bình trộm con chó Bandog nặng 38kg rồi lên xe máy tẩu thoát.

Theo các điều tra viên, ở nhiều vụ án hình sự, camera an ninh giúp xác định đặc điểm nhận dạng đối tượng, phương tiện, hướng di chuyển và thời điểm gây án. Đây là căn cứ quan trọng để khoanh vùng nghi phạm, rút ngắn thời gian điều tra và nâng cao hiệu quả khám phá án.

Hình ảnh đối tượng Trần Văn Bình trộm chó được camera an ninh ghi lại ở phường Bình Tân (ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP)

Một vụ việc khác xảy ra tại xã Bình Chánh cũng cho thấy giá trị của hệ thống camera an ninh. Tối 4-5-2026, anh N.H.T. bị một thanh niên dàn cảnh chiếm đoạt xe máy ở gần khu vực Bến xe An Sương. Công an xã Bình Chánh đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM truy xét theo dữ liệu camera trên nhiều tuyến đường. Từ các hình ảnh, lực lượng chức năng nhanh chóng dựng lại lộ trình bỏ trốn, xác định đối tượng Trần Đình Thiện và tiến hành bắt giữ.

Theo Công an xã Bình Chánh, ngoài hỗ trợ điều tra các vụ án trộm cắp, cướp giật tài sản, hệ thống camera an ninh còn giúp phát hiện các trường hợp tụ tập gây rối, vi phạm giao thông…, góp phần chuyển hóa, giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Tại phường Tân Sơn Nhất, cơ quan công an tham mưu khôi phục 6 mắt camera an ninh và lắp đặt thêm 14 camera an ninh tại các vị trí trọng điểm. Địa phương vận động người dân, cơ sở kinh doanh lắp đặt camera, từng bước hình thành mạng lưới camera rộng khắp. Tương tự, Công an xã Hóc Môn đã lắp đặt thêm 39 camera trí tuệ nhân tạo, nâng tổng số lên 154 camera giám sát các tuyến đường, khu vực trọng điểm.

Theo Công an xã Hóc Môn, sau hơn một tháng vận hành, hệ thống đã hỗ trợ phát hiện, giải tán kịp thời một nhóm khoảng 15 thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya; hỗ trợ truy xét một vụ trộm cắp tài sản, một vụ cố ý gây thương tích; phát hiện 13 trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và hỗ trợ xác định đối tượng trong một vụ cướp giật tài sản.

Khi được vận hành thường xuyên và gắn với trách nhiệm cụ thể, mỗi camera an ninh trở thành một điểm quan sát hữu ích, xử lý nhanh vụ việc và giữ yên từng khu dân cư

MẠNH THẮNG - NGUYỄN TÂN