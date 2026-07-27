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Hội thi sáng tác nhạc và vọng cổ xã Bình Khánh năm 2026

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UBND xã Bình Khánh vừa thông tin về Hội thi sáng tác nhạc và vọng cổ trên địa bàn xã năm 2026, chủ đề “Bình Khánh hôm nay - niềm tin và khát vọng”.

Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung vào ca ngợi vùng đất, con người và truyền thống lịch sử, văn hóa xã Bình Khánh; những dấu ấn quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển xã Bình Khánh từ năm 1975 đến nay; thành tựu mới trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của xã...

Các tác phẩm đoạt giải sẽ được Ban tổ chức phối hợp Hội Âm nhạc TPHCM xây dựng thành các tiết mục, chương trình nghệ thuật để biểu diễn trong các ngày lễ lớn, các sự kiện của địa phương.

Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Bình Khánh (ấp Bình An, xã Bình Khánh), hoặc email: yhhiep.binhkhanh@tphcm.gov.vn và ithnga.binhkhanh@tphcm.gov.vn. Thời gian nhận tác phẩm từ nay đến ngày 9-8-2026.

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