Khám sức khỏe tại nhà cho người già yếu, neo đơn

Sáng 27-7, UBND phường Hòa Hưng (TPHCM) triển khai khám sức khỏe lưu động tại nhà cho người không có khả năng đến các cơ sở y tế.

Với mục tiêu bảo đảm mọi người dân đều được khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh nặng, người neo đơn hoặc các trường hợp không có khả năng di chuyển, Trạm Y tế phường Hòa Hưng phối hợp Bệnh viện Nhân dân 115 thành lập 2 đoàn khám sức khỏe lưu động tại nhà.

Trạm Y tế phường Hòa Hưng tổ chức khám sức khỏe lưu động tại nhà cho người cao tuổi, khuyết tật, bệnh nặng, neo đơn, không có khả năng di chuyển. Ảnh: VĂN TRẠNG

Theo đó, mỗi đoàn tổ chức thành hai đội, gồm đội lấy máu xét nghiệm đến từng hộ dân lấy mẫu máu trước bữa sáng, để đáp ứng yêu cầu chuyên môn đối với các xét nghiệm sinh hóa máu. Tiếp theo là đội bác sĩ khám sức khỏe thực hiện khám lâm sàng, khai thác tiền sử bệnh, đo các dấu hiệu sinh tồn, tư vấn chăm sóc sức khỏe, đồng thời hướng dẫn theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến đối với những trường hợp phát hiện bất thường.

Người có hoàn cảnh đặc biệt của phường Hòa Hưng được thăm khám sức khỏe tại nhà. Ảnh: VĂN TRẠNG

Theo UBND phường Hòa Hưng, việc tổ chức khám sức khỏe tại nhà thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, nhất là đối với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt; góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ khám sức khỏe toàn dân, quản lý sức khỏe liên tục, giảm thời gian đi lại cho người dân.

CẨM NƯƠNG