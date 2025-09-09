Cục Thuế đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 9-9, tại Hà Nội, Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10-9-1945 – 10-9-2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của ngành Thuế trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển; ngành luôn giữ vững vai trò là trụ cột của ngân sách quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi lễ, sáng 9-9

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào "kỷ nguyên vươn mình", với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt trên 8% vào năm 2025 và hướng tới hai con số trong giai đoạn 2026–2030, nhiệm vụ đảm bảo nguồn tài chính quốc gia bền vững, ổn định là hết sức quan trọng. Ngành Thuế cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý thu, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu toàn ngành tập trung vào các trọng tâm: Hoàn thiện thể chế và chính sách thuế; Tăng cường quản lý thu và chống thất thu; Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế; Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số toàn diện công tác quản lý thuế, xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại sự kiện, sáng 9-9

Trước đó, trong diễn văn kỷ niệm, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết tổng thu ngân sách do ngành Thuế quản lý liên tục tăng trưởng mạnh, từ mức 5.200 tỷ đồng năm 1990 lên hơn 1,7 triệu tỷ đồng hiện nay, và dự kiến vượt mốc 2 triệu tỷ đồng vào năm 2025 — tăng gấp 380 lần so với năm 1990). Cơ cấu thu ngân sách cũng chuyển biến tích cực khi tỷ trọng thu nội địa ngày càng chiếm ưu thế, phản ánh sự phát triển bền vững từ nội lực nền kinh tế.

Đặc biệt, ngành Thuế đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong chuyển đổi số: triển khai hóa đơn điện tử, ứng dụng eTax Mobile, cổng thông tin cho nhà cung cấp nước ngoài và hộ kinh doanh thương mại điện tử, ứng dụng AI hỗ trợ người nộp thuế, hoàn thuế tự động... Đến nay, 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, hơn 99% khai – nộp thuế điện tử, và gần 7 triệu người dân sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Cục Thuế; trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Cục trưởng Mai Xuân Thành. Ngoài ra, 5 tập thể thuộc Cục Thuế được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Cục Thuế

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành

