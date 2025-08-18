Cục Thuế ra mắt cổng thông tin hỗ trợ doanh nhân

Ngày 18-8, tại Hà Nội, Cục Thuế (Bộ Tài chính) chính thức ra mắt Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân (địa chỉ: https://hotroNNT.gdt.gov.vn).

Đây là nền tảng trực tuyến nhằm cung cấp tài liệu đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ toàn diện về chính sách thuế cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Cổng thông tin là một phần trong lộ trình cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành thuế theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, giúp người nộp thuế tiếp cận nhanh chóng, dễ hiểu và thuận tiện với các chính sách thuế.

3 mục tiêu cốt lõi của Cổng thông tin được xác định gồm: hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ; giúp cộng đồng kinh doanh hiểu rõ công nghệ và chọn đúng công cụ quản trị tài chính; và nâng cao năng lực kinh doanh để đóng góp nhiều hơn cho ngân sách quốc gia.

Cục Thuế chính thức ra mắt cổng thông tin hỗ trợ doanh nhân

Cấu trúc của cổng được thiết kế phù hợp theo từng nhóm đối tượng gồm cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Nội dung được cập nhật thường xuyên với hướng dẫn chi tiết từ đăng ký kinh doanh, kê khai, nộp thuế đến quản lý sổ sách kế toán. Các chuyên mục dành riêng cho hộ kinh doanh, đặc biệt là quá trình chuyển đổi lên doanh nghiệp, giúp người dùng thuận lợi trong việc tuân thủ pháp luật.

Đặc biệt, cổng thông tin được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) qua chatbot tư vấn kinh doanh, giúp doanh nhân dễ dàng tiếp cận kiến thức về quản trị, vận hành, bán hàng và tài chính. Đây là điểm nhấn công nghệ, tăng tính ứng dụng và giá trị thực tiễn cho người nộp thuế.

Theo Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành, ngành thuế đang chuyển đổi từ mô hình quản lý theo chức năng sang quản lý theo đối tượng, trong đó công chức thuế đóng vai trò “người phục vụ”. Cơ quan thuế được định hình như tổ chức cung cấp dịch vụ công về thuế, mang lại trải nghiệm thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Sự ra đời của cổng thông tin không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn là công cụ đồng hành, giúp cá nhân và doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh, giảm chi phí và thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trong khuôn khổ sự kiện, Cục Thuế và Công ty cổ phần MISA đã ký kết biên bản hợp tác chiến lược. Theo đó, Cục Thuế giữ vai trò chủ trì, định hướng hoạt động và quản lý toàn diện cổng thông tin, còn MISA phụ trách tư vấn kỹ thuật, hạ tầng, thiết kế ứng dụng, xây dựng kho học liệu số, biên soạn tài liệu đào tạo và video hướng dẫn.

MISA cũng sẽ hỗ trợ cập nhật, bảo trì và tích hợp nội dung chuyên sâu về quản trị, đồng thời phối hợp nghiên cứu, phát triển các ứng dụng và cơ sở dữ liệu chính sách thuế để nâng cao hiệu quả phục vụ người nộp thuế.

LƯU THỦY