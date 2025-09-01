Củng cố và phát triển toàn diện mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt truyền thống Việt Nam - Cuba

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ tình đoàn kết và sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình cả về tinh thần và vật chất mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc ngày nay.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez hội kiến Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước đánh giá, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt truyền thống Việt Nam - Cuba thời gian qua tiếp tục được củng cố và phát triển toàn diện, thông qua việc tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; trao đổi lý luận và chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ và phát triển đất nước; các chương trình hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, đối ngoại, thương mại, nông nghiệp, xây dựng, sinh học - dược phẩm...

Về phần mình, Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba bày tỏ xúc động được chứng kiến tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn, chân thành cảm ơn món quà đầy ý nghĩa của nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba thông qua Chương trình ủng hộ toàn quốc với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”.

Đồng chí Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba cũng đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh tại Cuba, đóng góp vào các lĩnh vực kinh tế quan trọng của đất nước; khẳng định Cuba sẵn sàng tạo các cơ chế và điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động tại Cuba, góp phần đưa quan hệ kinh tế - thương mại và đầu tư lên ngang tầm quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ mẫu mực Việt Nam - Cuba, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro Ruz đặt nền móng và nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường tiếp xúc cấp cao và và các cấp; triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã được thống nhất giữa hai bên; phát huy các cơ chế hợp tác giữa hai đảng và giữa hai nước, đồng thời tiếp tục tham vấn, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường các hoạt động trao đổi, hợp tác và giao lưu giữa các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể quần chúng, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, đồng thời tuyên truyền, giáo dục các thế hệ trẻ của cả hai nước về truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba.

