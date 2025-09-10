Cuộc cách mạng thầm lặng

Tính đến năm 2025, Ấn Độ có hơn 600 công ty cả tư nhân và nhà nước sản xuất từ máy bay 4 cánh quạt cơ bản đến máy bay không người lái cỡ lớn. Các công ty này cũng sản xuất những hệ thống chống drone, chống UAV, làm giảm sự phụ thuộc của New Delhi vào các công ty nước ngoài.

Theo The Diplomat, việc sản xuất máy bay không người lái ở Ấn Độ đã tăng vọt trong vài năm qua, kể từ khi Chính phủ Ấn Độ đưa ra Chương trình liên kết sản xuất (PLI) để khuyến khích các công ty sản xuất máy bay không người lái.

Một máy bay không người lái do Ấn Độ sản xuất. Ảnh: GOI

Chương trình này bao gồm khoản tài trợ lên tới 1,2 tỷ rupee Ấn Độ (khoảng 13,6 triệu USD) cho các nhà sản xuất trong 3 năm. Bên cạnh đó, tháng 7-2025, chính phủ đã phân bổ 20 tỷ rupee Ấn Độ (234 triệu USD) trong 3 năm tới cho ngành công nghiệp máy bay không người lái trong nước. Khoản tài trợ bổ sung này được đưa ra sau cuộc đụng độ kéo dài 4 ngày với Pakistan, cho thấy những rủi ro của việc quá phụ thuộc vào sử dụng các hệ thống mua từ nước ngoài.

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng (DRDO) vẫn là đơn vị chủ chốt trong các công ty nhà nước với nhiệm vụ phát triển công nghệ, sau đó chuyển giao cho các công ty khác để sản xuất hàng loạt. Tổ chức này đang nghiên cứu phát triển nền tảng không người lái tàng hình đầu tiên của Ấn Độ, được gọi là Ghatak, dự kiến ​​sẽ xuất hiện lần đầu trước công chúng vào năm 2026. Loại máy bay này được cho là có thể mang tải trọng vũ khí khoảng 1,5 tấn, với tầm hoạt động 1.000km, bay được tối đa 6 giờ. Một trong những sáng kiến ​​là CATS Warrior, nền tảng điều khiển từ xa trên không, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ tấn công và giám sát khác nhau, thậm chí có tính chất cảm tử để cứu các khí tài lớn hơn khỏi các cuộc tấn công của đối phương.

Ngoài khu vực công, các công ty tư nhân đóng vai trò trung tâm trong cuộc cách mạng máy bay không người lái nội địa. Các công ty này gồm Adani Aerospace, Solar Defence, Zen Technologies, Idea Forge và NewSpace Research & Technologies, sản xuất nhiều loại máy bay không người lái khác nhau để đáp ứng nhu cầu của quân đội Ấn Độ. Máy bay không người lái Drishti 10 tầm trung, tầm xa (MALE) của Adani Defense là bản sao được sản xuất trong nước của Hermes 900 (Israel), với thời gian bay khoảng 36 giờ. Tập đoàn Adani cũng đang phát triển Akshi-7 với thời gian bay 24 giờ và khả năng thực hiện các nhiệm vụ tấn công cơ động.

Cả các công ty công và tư nhân đều đang phát triển hệ thống chống máy bay không người lái, sử dụng các biện pháp tiêu diệt mềm (gây nhiễu sóng) và cứng (tấn công phá hủy) để vô hiệu hóa các nền tảng không người lái. Một ví dụ đáng chú ý là sự phát triển của hệ thống chống máy bay không người lái Bhargavastra của Tập đoàn Solar Defense, sử dụng các tên lửa siêu nhỏ, nhẹ có hoặc không có tính năng dẫn đường để vô hiệu hóa các mối đe dọa từ đạn dược bay lượn và tiêu diệt các máy bay không người lái có tính chất tàng hình ở tầm bắn tối đa 2,5km.

Tổng Tham mưu trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Tướng Anil Chauhan, gần đây đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển máy bay không người lái thế hệ tiếp theo, thành lập các công ty khởi nghiệp máy bay không người lái mới, nâng cao năng lực sản xuất máy bay không người lái tàng hình nhằm củng cố năng lực quân sự của Ấn Độ.

KHÁNH MINH