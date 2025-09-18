Cuộc thi Hackathon DENSO Factory Hacks với tổng giải thưởng 250 triệu đồng

Cuộc thi Hackathon DENSO Factory Hacks mùa 3, năm 2025 do Công ty TNHH DENSO Việt Nam (thành viên Tập đoàn DENSO Nhật Bản, nhà sản xuất linh kiện ô tô hàng đầu thế giới) phối hợp cùng FPT tổ chức với tổng giải thưởng trị giá 250 triệu đồng đã được phát động.

Mùa giải năm 2024, hàng trăm thí sinh công nghệ tham gia cuộc thi Hackathon DENSO Factory Hacks

Khác với hai mùa trước, DENSO Factory Hacks 2025 đưa ra loạt chủ đề đi từ thực tiễn sản xuất nhằm giúp thí sinh hiểu rõ quy trình vận hành nhà máy. Dự báo thông minh: thu thập và phân tích dữ liệu để dự đoán xu hướng thị trường hoặc nguy cơ gián đoạn sản xuất. Vận hành chính xác: tối ưu dây chuyền để giảm sai sót, lãng phí. 3). Sản xuất liên tục: duy trì năng suất cao, giao hàng đúng hạn.

Với sứ mệnh tiên phong đổi mới và khai thác sức mạnh công nghệ để giải quyết các vấn đề xã hội, DENSO kỳ vọng cuộc thi sẽ tìm ra những ý tưởng mang tính đột phá, ứng dụng được trong thực tiễn sản xuất, đồng thời khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho kỹ sư và sinh viên công nghệ.

Cuộc thi diễn ra từ 15-9 đến 17-12-2025 với ba vòng, mở cho tất cả các bạn yêu công nghệ, lập đội thi gồm tối đa 5 thành viên, không giới hạn độ tuổi. Thí sinh cần có kiến thức hoặc niềm yêu thích trong các lĩnh vực khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, lập trình...

Mùa giải năm 2024 có hàng trăm thí sinh công nghệ tham gia, chứng kiến đội ETTN đến từ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội giành ngôi vô địch với dự án “Ứng dụng AI và IoT trong giám sát sản xuất nhà máy”. Giải pháp đang được nhóm phát triển cùng các kỹ sư của DENSO Việt Nam để đưa vào triển khai thực tế từ năm 2026. Trước đó, năm 2023, đội vô địch đến từ Bách khoa Hà Nội, đã nhận khoản đầu tư 300.000 USD từ DENSO Việt Nam và hợp tác cùng các kỹ sư FPT để ứng dụng dự án tại nhà máy từ năm 2025.

KIM THANH