Cuộc thi “Tiết kiệm điện thành thói quen”: Trao giải thưởng hơn 100 triệu đồng

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa tổng kết, trao giải cuộc thi viết “Tiết kiệm điện thành thói quen - mùa 3”. Cuộc thi đã khép lại bằng những câu chuyện dung dị nhưng lay động, mở ra niềm tin rằng, chỉ cần mỗi người cùng góp một hành động nhỏ, cộng đồng sẽ có một thay đổi lớn.

Lễ tổng kết có sự hiện diện của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, lãnh đạo các sở, ngành TPHCM, đại diện Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM, Ban Biên tập Báo Thanh Niên cùng tập thể lãnh đạo EVNHCMC. Đặc biệt, chương trình còn có sự góp mặt của Hoa hậu môi trường thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà, diễn viên Hòa Hiệp - đại sứ cuộc thi cùng phóng viên báo, đài, tác giả đoạt giải và đông đảo người dân.

Diễn ra trong 3 tháng, cuộc thi thu hút 525 bài viết và 48 clip tham gia và hàng triệu lượt quan tâm, chia sẻ. Đằng sau những con chữ, những khung hình là biết bao tâm huyết, sáng kiến và trải nghiệm đời thường của học sinh, công nhân, giáo viên, người nội trợ, thậm chí cả lão niên ngoài 80 tuổi vẫn tỉ mẩn viết tay… Tất cả đã biến “tiết kiệm điện” từ một khẩu hiệu tưởng chừng khô khan trở thành một thói quen gần gũi và đầy sức lan tỏa.

Ban tổ chức đã trao 29 giải thưởng cho các tác giả xuất sắc ở 2 hạng mục bài viết và video clip, với tổng giá trị giải thưởng hơn 100 triệu đồng cùng nhiều phần quà ý nghĩa. Trong đó có 1 giải nhất (10 triệu đồng/giải và quà tặng - ảnh), 2 giải nhì (8 triệu đồng và quà tặng), 3 giải ba (6 triệu đồng), 2 giải truyền cảm hứng (3 triệu đồng) và 8 giải khuyến khích (2 triệu đồng) cho hạng mục bài viết. Ngoài ra, còn có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích cho hạng mục video clip.

Hơn cả con số và giải thưởng, điều đọng lại từ cuộc thi chính là thông điệp tiết kiệm điện không xa vời, mà bắt đầu từ những hành động nhỏ mỗi ngày. Khi mỗi hộ gia đình tắt bớt một bóng đèn, mỗi em nhỏ biết nhắc cha mẹ rút sạc điện thoại, mỗi ngôi trường đưa an toàn điện vào bài học… đó là lúc cả cộng đồng đang cùng chung tay giữ gìn năng lượng cho tương lai. Cuộc thi “Tiết kiệm điện thành thói quen - mùa 3” đã khép lại, nhưng hành trình lan tỏa thói quen tiết kiệm điện vẫn tiếp tục. Những hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần kiến tạo một TPHCM xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong tương lai.

DUY NGỌC