EVNHCMC đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho 5 đơn vị mới sáp nhập

Tổng Công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa tổ chức chuỗi chương trình đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho gần 400 học viên là cán bộ quản lý, người lao động đến từ các công ty điện lực khu vực gồm các Công ty Điện lực: Bình Dương, Thuận An, Bến Cát, Đất Đỏ và Vũng Tàu. Đây là 5 công ty điện lực mới sáp nhập vào EVNHCMC từ ngày 1-7-2025.

Đây cũng là một trong những hoạt động trọng điểm nằm trong Kế hoạch thực thi văn hóa doanh nghiệp EVNHCMC năm 2025, gắn với định hướng “Lấy con người làm trung tâm - Khách hàng làm trọng tâm - Văn hóa làm nền tảng”. Chương trình đào tạo gồm các nội dung trọng tâm: Tổng quan văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và EVNHCMC; Giá trị cốt lõi - Sứ mệnh - Tầm nhìn; Phong cách lãnh đạo EVNHCMC; Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa EVN; Ứng dụng các kiến thức đã được giảng dạy vào thực tiễn.

Chương trình nhằm củng cố nhận thức, kỹ năng và tinh thần đổi mới trong thực thi văn hóa doanh nghiệp thời kỳ chuyển đổi số cho nhân sự của các đơn vị mới thành lập. Các học viên được khuyến khích chia sẻ những tình huống thực tiễn, thảo luận nhóm và đề xuất giải pháp nhằm lan tỏa văn hóa ứng xử, tác phong chuyên nghiệp trong môi trường làm việc hiện đại.

Khóa học đã trang bị kiến thức nền tảng, giúp học viên hiểu sâu hơn về bản sắc và giá trị văn hóa EVNHCMC. Đồng thời là dịp để các đơn vị mới sáp nhập hội nhập văn hóa với tổng công ty, góp phần tạo nên sự thống nhất trong tư duy, hành động và phong cách làm việc trên toàn EVNHCMC.

Ông Nguyễn Thanh Nhã, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC, chia sẻ, điều giúp EVNHCMC đứng vững và không ngừng phát triển trong giai đoạn chuyển đổi số chính là văn hóa doanh nghiệp. Khi mỗi người lao động đều sống và làm việc theo những giá trị văn hóa của tổng công ty, sức mạnh tập thể sẽ được nhân lên, tạo nên một EVNHCMC ngày càng đổi mới, hiện đại và gắn kết.

Đến năm 2030, EVNHCMC tiếp tục đặt văn hóa doanh nghiệp là nguồn lực tinh thần và sức mạnh nội sinh thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững. Đặc biệt là trong giai đoạn chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ, đồng thời giúp mỗi CB-CNV trở thành một đại sứ văn hóa, lan tỏa các giá trị tốt đẹp của người thợ điện Thành phố mang tên Bác - chuyên nghiệp, tận tâm và nghĩa tình.

