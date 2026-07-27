Văn hóa

Bộ VH-TT-DL có 22 vụ, cục, đơn vị sự nghiệp công lập

SGGPO

Ngày 27-7, Chính phủ ban hành Nghị định số 298/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VH-TT-DL.

Trụ sở chính của Bộ VH-TT-DL. Ảnh: Cổng thông tin Bộ VH-TT-DL
Trụ sở chính của Bộ VH-TT-DL. Ảnh: Cổng thông tin Bộ VH-TT-DL

Trong đó, về lĩnh vực báo chí (bao gồm: báo chí in, báo chí điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn, bản tin, đặc san), Bộ VH-TT-DL có nhiệm vụ tổ chức thông tin cho báo chí và quản lý thông tin của báo chí; thực hiện việc đo kiểm và công bố số liệu liên quan đến hoạt động báo chí theo quy định của pháp luật; ban hành quy chế tổ chức hội thi, liên hoan báo chí.

Bộ VH-TT-DL cấp, sửa đổi, bổ sung, tạm đình chỉ, đình chỉ, thu hồi các loại giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình; cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo; đình chỉ cuộc họp báo theo quy định của pháp luật về báo chí; có ý kiến về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phân công phụ trách lãnh đạo cơ quan báo chí theo quy định...

Về cơ cấu tổ chức, Bộ VH-TT-DL có 18 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước gồm 6 vụ/văn phòng, 12 cục.

4 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ gồm: Viện Văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch Việt Nam; Báo Văn hóa; Tạp chí Văn hóa nghệ thuật; Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

Như vậy, so với Nghị định số 43/2025/NĐ-CP, cơ cấu tổ chức mới của Bộ VH-TT-DL giảm 2 cục và 1 đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định 298/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28-7.

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LÂM NGUYÊN

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