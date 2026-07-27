Văn hóa

Triển lãm về truyền thống yêu nước từ Hội An đến Đà Lạt

SGGPO

Trong lịch sử, Hội An và Đà Lạt có sự gắn bó qua những chặng đường cách mạng và sự hy sinh của nhiều thế hệ yêu nước trong hai cuộc kháng chiến.

Chiều 27-7, tại Di tích Quốc gia Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt (phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) diễn ra triển lãm “Hội An - Từ truyền thống yêu nước cách mạng đến Di sản Văn hóa Thế giới - Đô thị sáng tạo toàn cầu”.

Hoạt động do Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An và Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026).

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Khách tham quan tại triển lãm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Chương trình đã trưng bày 30 pano hình ảnh, tư liệu, hiện vật, vật phẩm giới thiệu về di tích Nhà lao Hội an, quảng bá văn hóa, du lịch Hội An. Từ đầu thế kỷ XX đến năm 1975, tại Hội An có 03 nhà lao: Nhà tù Faifo, Nhà lao Thông Đăng và Nhà lao Hội An (Nhà lao Xóm Mới) lần lượt được xây dựng, trở thành nơi giam cầm nhiều tù nhân chính trị ở Quảng Nam và khu vực miền Trung.

Trong lịch sử, Hội An và Đà Lạt có sự gắn bó qua những chặng đường cách mạng và sự hy sinh của nhiều thế hệ yêu nước trong hai cuộc kháng chiến. Tiêu biểu là cuộc đấu tranh của các thiếu niên yêu nước Hội An tại Nhà lao Thiếu nhi Đà Lạt (1971 - 1973).

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Các bạn trẻ ở Đà Lạt trải nghiệm hoạt động vẽ mặt nạ giấy. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật dân gian, hoạt động trải nghiệm về làm nghề truyền thống chế tác đèn lồng Hội An và vẽ mặt nạ giấy phục vụ du khách tham quan trưng bày.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng Nhà lao Thiếu Nhà lao Tù nhân chính trị Ngày Thương binh Hội An Giam cầm Nghệ thuật dân gian Thế kỷ XX Vật phẩm

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